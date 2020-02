Politie valt opnieuw bedrijven binnen in Beverwijk

BEVERWIJK - De politie is vanmiddag een aantal bedrijven in het Midi Center in Beverwijk binnengevallen. De verdenking is dat er op grote schaal merken worden vervalst.

Tot nu toe is er al veel apparatuur in beslag genomen waarmee merken vervalst konden worden. De actie is een vervolg op de inval in september. Toen waren er in totaal zo'n 250 medewerkers van de politie, FIOD, het OM en de Belastingdienst aanwezig op het terrein.