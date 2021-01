Beverwijk gaat strijd aan tegen criminaliteit op bedrijventerrein Midi Center

BEVERWIJK - De gemeente Beverwijk werpt zijn volle gewicht in de strijd met de vermeende criminaliteit op het zogeheten Midi Center, een bedrijventerreintje tegenover De Bazaar. Ondernemers die er gevestigd zijn of van plan zijn zich er te vestigen, moeten met ingang van 1 februari de beschikking hebben over een exploitatievergunning. Dit biedt de lokale overheid de gelegenheid een onderzoek te doen naar de integriteit van ondernemers, de zogenoemde Bibob-toets.