Werk in 'hermetisch afgesloten' Midi Center ligt stil: "Er moet wel verdiend worden"

BEVERWIJK - Hoewel de grootscheepse actie van de opsporingsdiensten in het Beverwijkse Midi Center vooral gericht is op telecombedrijven die zich schuldig zouden maken aan witwassen, staan ook de activiteiten van veel andere bedrijven in het bedrijfsverzamelgebouw vandaag op een laag pitje. "Als het maar niet te lang gaat duren."

De eigenaar van een reclamebureau op het terrein werd vanochtend door een agent gesommeerd zijn werk te staken en zijn bedrijfsunit te verlaten, vertelt hij voor de camera van NH Nieuws. "De zaken gaan ook door: er moet wel verdiend worden."

Uiteindelijk werd het terrein 'hermetisch afgesloten', schrijft de politie. Iedereen die het terrein wilde verlaten, werd grondig gecontroleerd. Eigenaren van gesloten bedrijven kregen een belletje met het verzoek langs te komen.



Boodschappen

Niet alleen de plannen van de ondernemers lopen vandaag in de soep, ook hun klanten keren met lege handen huiswaarts. Zo ook meneer Abdullah, die een keer per maand naar het Midi Center komt om accessoires in te slaan. "Hoesjes, screenprotectors, headphones", zijn de 'boodschappen' die hij vandaag bij wijze van uitzondering maar even bij een andere groothandel haalt.

"Er is blijkbaar een onderzoek gaande", zegt een bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren van het Midi Center. "Er zijn hier meer dan zestig, zeventig bedrijven gevestigd, maar ik weet niet wat de aanleiding is." Als hij hoort dat de opsporingsdiensten naar aanwijzingen zoeken om hun verdenkingen van witwaspraktijken hard te maken, reageert hij verbaasd. "Het zijn allemaal telecomaccessoires, en er zit iemand die speciaal plastic maakt."

Toch heeft de politie sterke aanwijzingen dat in ieder geval vier telecombedrijven in het bedrijfsverzamelgebouw zich schuldig maken aan witwassen en ondergronds bankieren. Omdat er tussen de bankrekeningen van de bedrijven op het terrein nogal wat contante investeringen worden rondgepompt, zijn ook panden doorzocht van bedrijven die niet formeel worden verdacht.

In totaal doorzoeken de opsporingsdiensten 41 bedrijfspanden uit. "We denken dat hier dus geld dat 'verdiend is' in de drugswereld hier dan wordt witgewassen, of via ondergronds bankieren", licht politiewoordvoerder Thomas Aling toe.

"Allemaal belwinkels, allemaal bij elkaar: 41 stuks. Men zegt dat ze veel inkomsten hebben, maar als we gaan kijken, zien we dat er via internet niets wordt verkocht. Ze zeggen zelf dat ze niets met cash geld doen, maar we treffen soms wel zakken met geld aan en geldtelmachines. Dat klopt niet, dus dat moeten we onderzoeken."

Tot dusver heeft de politie vandaag 150.000 euro aan contant geld gevonden. Een deel daarvan zat verstopt achter het systeemplafond van een van de bedrijfsunits. De actie gaat ook vanavond nog door. De vertegenwoordigers van de verdachte bedrijven zullen op een later moment worden verhoord.