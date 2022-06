Buitenkagers: blauwe zone als oplossing voor parkeerterreur is 'sigaar uit eigen doos'

Een blauwe zone moet personeel van scheepswerf Van Lent - gevestigd op Kaageiland - tijdelijk stimuleren hun auto te parkeren op het daarvoor bestemde parkeerterrein. Het zou volgens het gemeentebestuur dé manier zijn om de parkeeroverlast in Buitenkaag tegen te gaan, in ieder geval tot het het huidige parkeerterrein is uitgebreid.

Dat liet een afvaardiging van de gemeente Haarlemmermeer vanochtend weten tijdens een zitting in de rechtbank van Haarlem. De zaak is aangespannen door enkele bewoners uit het dorp. Zij zijn tegen de komst van de blauwe zone in het hele dorp, omdat zij de portemonnee zullen moeten trekken voor een ontheffing.

Zes tientjes

Een jurist van de gemeente laat weten dat een ontheffing voor twee jaar inderdaad 60,20 euro zal gaan kosten. Daarmee is een vrije parkeerplaats voor inwoners van Buitenkaag niets meer dan 'een sigaar uit de eigen doos', aldus Paulette van den Berk, woonachtig aan de Lisserdijk in Buitenkaag.

De irritaties lopen al langer hoog op in het zuiden van Haarlemmermeer. De overlast in het dorp wordt veroorzaakt door werknemers van scheepswerf 'Van Lent', een bedrijf gevestigd op Kaag, Een eiland in de gemeente Kaag en Braassem. De enige verbinding tussen Buitenkaag en Kaag(eiland) is een pont. Medewerkers van 'Van Lent' parkeren daarom hun auto in Buitenkaag om daarna kosteloos over te varen.

220 parkeerplaatsen

De scheepswerf heeft nog niet op vragen van NH Nieuws gereageerd. Wel heeft zij als oplossing een huurovereenkomst met de grondeigenaar Spaargaren gesloten. Daarmee zou een bestaand parkeerterrein met 220 parkeerplaatsen moeten worden uitgebreid. Ook zou er een aparte toegangsweg moeten komen.

Tekst gaat verder onder afbeelding.