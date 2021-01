Buitenkaag hekelt parkeerbeleid: "We zijn een parkeerterrein met woningen"

BUITENKAAG - De bewoners van Buitenkaag, het meest zuidelijke dorp van Haarlemmermeer en daarmee de provincie gaat al jaren gebukt onder parkeeroverlast. Werknemers van een scheepswerf op Kaageiland, een aangrenzend dorp in de gemeente Kaag en Braassem, parkeren hun auto in Buitenkaag om vanaf daar met de pont over te varen.

Om de overlast terug te dringen bouwde de gemeente Haarlemmermeer een parkeerterrein, bedoelt voor de medewerkers, in Buitenkaag. Maar nu de overlast niet is afgenomen wil de gemeente een tweede parkeerplaats realiseren in het dorp. En dat gaat voor veel Buitenkagers te ver: "Het probleem ligt in een andere gemeente, in een andere provincie en het wordt hiernaartoe geschoven. Straks hebben we met dat tweede parkeerterrein meer parkeerplaatsen dan woningen en dat lijkt mij een omgedraaide en omgekeerde wereld", vertelt een vrouw uit Buitenkaag.

"We zijn een parkeerterrein met woningen voor de firma van Lent", vertelt Menno Hegeman. Hij is woordvoerder van 'Parkeergroep Buitenkaag', een groep Buitenkagers die zich verzet tegen het parkeerbeleid van Haarlemmermeer.

Haarlemmermeerse wethouder Marja Ruigrok zegt dat het ondenkbaar is om iets over de schutting te gooien: "Je moet met elkaar samenleven en je moet met elkaar op zoek naar oplossingen". Maar de inwoners van Buitenkaag snappen überhaupt niet waarom er een oplossing in Buitenkaag wordt gezocht voor een probleem dat is ontstaan in een andere gemeente.

Muziek en afval

Naast het feit dat de bewoners zich ergeren aan het parkeerbeleid, hebben zij ook veel overlast van de werknemers. "Omdat ze bij Van Lent in verschillende shifts werken, loopt er ook 's nachts personeel in het dorp. Ze lopen vaak met muziek aan of laten rotzooi achter", vertelt een andere vrouw uit Buitenkaag.

De tweede parkeerplaats is een tijdelijke oplossing van maximaal vijf jaar, in april worden er blauwe zones ingevoerd in het dorp. Volgens wethouder Ruigrok zal de overlast dan een stuk minder worden.

NH Nieuws heeft ook Firma van Lent om een reactie gevraagd, maar ze waren niet bereikbaar voor commentaar.