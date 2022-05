Bewoners Buitenkaag leggen bom onder 'oneerlijke' dorpsraad: "Tijd om uit elkaar te gaan"

De dorpen liggen in verschillende provincies, maar hebben dus één raad. "Ons voorstel is een dorpsraad Buitenkaag die de belangen behartigt van het dorp", zegt Menno Hegeman, inwoner van Buitenkaag. "Juist wanneer deze niet in lijn zijn met de belangen op Kaageiland. Er moet vrij en open gesproken kunnen worden."

Uit een eerder uitgevoerde enquête onder Buitenkagers blijkt dat zij graag een eigen dorpsraad willen. Benita Verhoef, een van de initiatiefnemers van deze rondvraag, vertelt dat ongeveer 80 van de 131 ondervraagden heeft aangegeven een dorpsraad te willen.

Ringvaart als gemeente- en provinciegrens

Buitenkaag ligt in het meest zuidelijke puntje van Haarlemmermeer en grenst daarmee aan het eiland 'Kaag' in de gemeente Kaag en Braassem. Maar ondanks dat de twee dorpen in verschillende gemeenten en dus zelfs provincies liggen, bestaat er al vijftig jaar een gezamenlijke dorpsraad.

De wijze waarop die dorpsraad handelt, zorgt voor onvrede bij inwoners uit Buitenkaag. Volgens hen richt die zich namelijk vooral op de belangen van de inwoners en ondernemers op het eiland. Met name scheepswerf Royal van Lent zorgt voor de nodige problemen in Buitenkaag.

Begin 2021 uitten bewoners van Buitenkaag nog hun frustraties over de parkeerproblematiek in het dorp. Werknemers van de scheepswerf parkeerden hun auto's in het dorp om vanaf daar met de pont gratis over te varen.

Daarnaast staan er regelmatig lange files van auto's die wél met de pont naar het eiland willen. "Dit zorgt voor gevaarlijke situaties", aldus Hegeman. Daarnaast gooien bewoners van het eiland hun afval weg in Buitenkaag en willen zij een pakketpunt bouwen in Buitenkaag.