Parkeersoap Buitenkaag duurt voort: "Werknemers Van Lent zijn laadpaalklevers"

Een nieuwe aflevering in de parkeerproblematiek in Buitenkaag. Volgens de belangengroep van het dorp houden de werknemers van de scheepswerf op het Zuid-Hollandse Kaageiland de enige twee laadpalen in Buitenkaag constant bezet. De belangengroep stuurde daarover gisteren een brief naar scheepsbouwer Van Lent. De betrokken wethouders zijn op de achtergrond bezig met het parkeerprobleem.

"Wij hebben signalen van inwoners ontvangen dat uw werknemers de parkeerplaatsen onevenredig bezetten en dat die mensen ook laadpaalkleven", schrijft de woordvoerder Menno Hegeman in de brief.

Hoewel de laadpalen voor iedereen te gebruiken zijn, vindt Hegeman dat de scheepsbouwer zelf initiatief moet nemen: "Wij zijn van mening dat een bedrijf zo groot als Van Lent zelfvoorzienend moet zijn in de laadpaalbehoefte van hun medewerkers. Wij stellen voor dat u laadpalen op uw eigen terrein realiseert voor uw medewerkers", klinkt het.

Parkeerterrein met woningen

De irritaties richting de scheepsbouwer lopen hoog op in het zuiden van Haarlemmermeer. Ruim een jaar geleden vertelde Hegeman nog dat inwoners veel last hebben van de werknemers die Buitenkaag gebruiken als parkeerterrein: "We zijn een parkeerterrein met woningen voor de firma Van Lent."

Dat probleem is ontstaan doordat er geen parkeerruimte is op Kaageiland, het dorp dat alleen bereikbaar is via de pont. De werknemers parkeren daarom hun auto in Buitenkaag, om daarna kosteloos over te varen.

Uitbreiding parkeerterrein

Voor het parkeerprobleem is het college van B&W van de gemeente Haarlemmermeer bezig met de uitbreiding van het al bestaande parkeerterrein, bedoeld voor de werknemers van Van Lent. In een voorstel aan de raad schrijft het college vandaag dat zij het parkeerterrein willen vergroten met 220 parkeerplaatsen. Daarnaast moet er een aparte toegangsweg komen die verkeersdrukte in Buitenkaag voorkomt en moet de huidige weg naar het terrein afgesloten worden.

Tekst gaat verder na de foto