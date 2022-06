Victor zoekt 'heldin' die eigenhandig 4 dreigende jongens treincoupé uit mepte

Het was een angstaanjagende ervaring voor de 22-jarige Victor gisteravond. In de trein van Amsterdam Sloterdijk naar Zaandam werd hij belaagd en bedreigd door vier jongens. Een heldhaftige vrouw greep in: ze sloeg, trapte en duwde de vier jongens in haar eentje zo de coupé uit. "Er is een speciaal plekje in de hemel voor mensen als zij", zegt de geschrokken Castricummer. Hij wil zijn heldin die in Alkmaar uitstapte graag bedanken.

Een gespannen situatie volgt. De jongens staan al scheldend en dreigend voor hem en Victor weet even niet wat te doen. "Een vrouw was al de politie aan het bellen, want dit was wel echt heel serieus. Iedereen had het gevoel: dit kan uit de hand lopen."

Een kleine duw-en trekpartij volgde tussen de vier ruziënde jongens. Eén daarvan belandt nogmaals op Victor waarna die het welletjes vindt: hij grijpt de pols van de duwende jongen in een poging hem tot bedaren te brengen. 'Doe even normaal man, doe dit even ergens anders', wil hij daarmee zeggen. "Toen verenigden ze zich tegen mij met z'n vieren", vertelt hij aan NH Nieuws. "Ze gingen in een kring om me heen staan. Ze waren niet meer met elkaar aan het ruziemaken, maar met mij."

Een dan nog nietsvermoedende Victor stapt gisteravond de trein in bij Amsterdam Sloterdijk, op weg naar een vergadering. Daar gaat hij op het bovendek zitten en zet een serie aan op zijn telefoon. De 22-jarige merkt in eerste instantie niet dat er vier jongens hevig ruziënd de trein instappen. Daar komt gauw verandering in: op de trap naar de coupé waar Victor zit krijgt één van de jongens een duw waardoor hij pardoes op de schoot van Victor terecht komt.

Dan gebeurt het. Uit het niets komt een vrouw achter hem overeind en roept keihard: 'Waar zijn jullie in godsnaam mee bezig vriend?!', om ze vervolgens al slaand, trappend en duwend richting de deur te bewegen.

"Echt heel bijzonder", zegt Victor nu. "Met de staart tussen de benen gingen de jongens weg uit onze coupé."

Tranen

Ondertussen wordt de politie op de hoogte gesteld door een omstander en is de trein in Zaandam aangekomen. Daar stappen de jongens uit, maar ze verlaten het station nog niet. De mevrouw is in tranen uitgebarsten. "Toen pas had ze door wat ze gedaan had, wat ze geriskeerd had", zegt de Castricummer. "Ze zei: 'dit zijn type jongens die ook messen bij zich dragen, of erger.'"

In alle commotie is Victor zijn reddende 'heldin' vergeten haar contactgegevens te vragen. Hij wil haar graag bedanken voor haar optreden. Alles wat hij van haar weet is dat ze Dilara of Dylara heet, net als de ruziënde jongens waarschijnlijk van Marokkaanse komaf is en dat ze in Alkmaar uit de trein is gestapt.

Aangifte

De jongens blijven even hangen op het perron en komen daarna toch weer terug in de trein, om vervolgens alleen wat intimiderende blikken toe te werpen aan de mevrouw die aan de lijn hangt met de politie. Daarna vertrekken ze.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er rond dat tijdstip drie jongens staande zijn gehouden. Hun namen zijn genoteerd, in afwachting van verder onderzoek. Daarvoor wordt de aangifte van Victor afgewacht. Hij is dat zeker van plan: "Het was heel intimiderend van aard."