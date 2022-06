Victor heeft zijn heldin gevonden: Dilara voorkwam dat hij klappen kreeg in de trein

Ze stond in het middelpunt van de belangstelling zonder dat ze het doorhad: Dilara uit Alkmaar. Ze trad maandagavond heldhaftig op en redde Victor (22) uit Castricum van verschillende jongens die hem belaagden en bedreigden in de trein van Amsterdam Sloterdijk naar Zaandam. NH Nieuws schreef gisteren dat Victor op zoek was naar zijn heldin om haar te bedanken en hij heeft haar nu gevonden.

"Daar schrok ik ook wel van", zegt Dilara. "Ik heb geen Facebook, maar er waren opeens zó veel berichten. Via via heb ik het nummer van Victor gekregen en toen heb ik hem gisteravond een berichtje gestuurd. We gaan vandaag even bellen!"

De 24-jarige Alkmaarse is er nog wat beduusd van. Dat ze zoveel zou losmaken met haar moedige actie had ze absoluut niet verwacht. Het bericht op NH Nieuws over haar zoektocht werd massaal gedeeld .

"Voor ik het wist greep ik in, stond ik voor een jongen en had ik hem de coupé uitgewerkt"

"Wat ik me kan herinneren is dat het achter mij gebeurde. Ik zat met mijn rug naar de situatie toe", vertelt Dilara nu. Ze had de jongens al op Sloterdijk gezien. "Ik hoorde geschreeuw en even later zag ik dat Victor werd aangevallen door ze. Er ontstond echt een ruzie." Ze vertelt dat drie van de vier jongens zich agressief gedroegen en dat eentje de boel probeerde te sussen. "Die jongens stonden om hem heen. Voor ik het wist greep ik in en stond ik voor één van die jongens. Ik heb hem de coupé uitgewerkt."

Victor vertelde gisteren dat haar actie gepaard ging met een flinke schreeuw: 'Waar zijn jullie in godsnaam mee bezig vriend?' Dilara grinnikt: "Ik kan me dat totaal niet meer herinneren. Daar moest ik ook echt om lachen. Ik wist totaal niet meer dat ik het had gezegd op die manier."

Getuige belde de politie

In de berichten op Facebook reageerde ook een mevrouw die tijdens het incident de politie belde. Ze beschrijft hoe intimiderend en 'doodeng' ze de situatie vond. 'Ik ben niet snel bang en nu zeker wel. Nog erger: in Alkmaar heb ik de twee conducteurs aangesproken die ik de hele rit niet heb gezien. Hoe dan?!' Ze schrijft verder dat ze even blokkeerde: 'Ik was gewoon het nummer 112 kwijt van de stress.'

Ze vindt het jammer dat niet meer mensen ingrepen: "Wat ik erg vind is dat niemand wat doet, iedereen blijft zitten. Waarom trekt niemand even aan de noodrem? Dan staat de trein direct stil en blijven de deuren dicht. Die vrouw heeft die jongen gered. Hij was anders helemaal in elkaar geslagen."

Complimenten

Dilara denkt dat als Victor zelf had ingegrepen de situatie volledig was geëscaleerd. "Hij is natuurlijk ook een jongeman. Ik stond er niet bij stil. Ik begreep van andere mensen dat zij niet durfden op te staan, omdat ze bang waren zelf ook klappen te krijgen. Dat ging dus totaal niet door mijn hoofd. Ik stond in één keer op. Achteraf kreeg ik dus de complimenten. Toen dacht ik: 'oké: ik heb wel echt iets goeds gedaan'. Daar was ik wel blij mee."

De politie liet gisteren weten dat er in de omgeving van het station in Zaandam drie jongens zijn staande gehouden. Hun namen zijn genoteerd in afwachting van verder onderzoek.