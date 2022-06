Twee meisjes lastiggevallen door masturberende man in trein

De politie is op zoek naar de man die gisteravond in Hoorn in de trein twee meisjes lastigviel door te masturberen. De meisjes riepen om hulp, waarna de man de nog stilstaande trein uit vluchtte.

De twee zusjes (11 en 16) waren op weg naar huis toen een man instapte in Hoorn. De man ging in de vierzitter naast de twee meisjes zitten en begon te masturberen. De meisjes zeiden er eerst wat van en riepen vervolgens om hulp van medepassagiers. De man is vervolgens uit de nog stilstaande trein gerend. Een medepassagier achtervolgde hem, maar kreeg de man niet meer te pakken. In het Noord-Hollands Dagblad doet de oudere zus van de meisjes, Sezina Kelsey Steur, namens haar zusjes het verhaal. Ze vertelt dat de man een opgefokte indruk maakte toen hij ging zitten. “Op een bepaald moment haalde hij zijn piemel uit zijn broek en begon te masturberen.” De politie en NS bevestigen het incident en onderzoeken de camerabeelden. Veilig openbaar vervoer? Steur vertelt dat haar zusjes “in shock” zijn en aangifte hebben gedaan. Op Instagram roept ze de NS op om camera’s te gebruiken “waarvoor ze bedoeld zijn” en te zorgen dat het openbaar vervoer veilig voor iedereen wordt.

Dit incident volgt nauw op de aanranding in de trein in Alkmaar, op 23 mei. Toen is een 19-jarige vrouw is veertig minuten lang betast en aangerand door een man in een trein van Amsterdam naar Alkmaar. Pas in Alkmaar kon zij uitstappen en om hulp vragen. Ook afgelopen maandag was het raak, toen in de trein tussen Lelystad en Almere drie mannen een slapende jonge vrouw (19) betastten. De NS reageert dat zij er alles aan doen om dit soort incidenten te voorkomen, door middel van camera’s en het speciale Whatsappnummer, 0613181318. Als reizigers zich onveilig voelen kunnen zij hier een bericht naartoe sturen. De politie adviseert mensen die reizen met de trein of via het station om dit telefoonnummer op te slaan.