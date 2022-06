'Opleidingsclub' VV Alkmaar komt volgend seizoen volwassener voor de dag

VV Alkmaar is druk bezig met de selectie voor komend seizoen. De Alkmaarse club eindigde afgelopen seizoen als voorlaatste en hebben ambities om hogerop te komen. "We gaan er qua ervaring op vooruit ten opzichte van vorig jaar, maar we blijven een opleidingsclub", aldus algemeen manager Patrick Tenthof.

Keepster Femke Liefting verlengde afgelopen week haar aflopende contract met een jaar. De talentvolle 17-jarige sluitpost maakte afgelopen seizoen haar debuut en groeide tot de vaste eerste keuze. "Het was niet moeilijk om haar te houden'', zegt Tenthof over de keepster die ook in nationale jeugdelftallen speelt. ''Wij werken graag met jonge talenten. Andere clubs, waar zij in de toekomst naartoe gaat, vinden haar nog te jong. Het komende jaar zullen daar clubs voor in de rij gaan staan'."

"We moesten veel nieuwe spelers aantrekken, meer dan ons lief is"

De afgelopen weken versterkte VV Alkmaar zich daarnaast met Kim Remijnse, Manique de Vette en Amy Banarsie. Remijnse is overgenomen van Sparta, De Vette maakt de overstap van Feyenoord en Surinaams international Banarsie komt over van PEC Zwolle. Ook Elanur Polat, Yael Mollink en Renee Zoutewelle komen de selectie van de Alkmaarders versterken. "We zijn nog niet helemaal klaar, want we zoeken nog twee speelsters. We moesten veel nieuwe spelers aantrekken, meer dan ons lief is. Maar dat gebeurt weleens als je een opleidingsclub bent."

Opleidingsclub

Met de versterkingen heeft VV Alkmaar, dat afgelopen seizoen als voorlaatste eindigde, een andere samenstelling van de selectie ten opzichte van vorig seizoen. De opleidingsclub, zoals Tenthof meermaals zegt, heeft iets meer ervaring in huis. "Mooie speelsters bij mooie clubs afleveren is ons doel. Ook dit jaar. En het liefst maken we daarbij nog wat stapjes op de ranglijst."