Scheuring binnen Telstar: "Tijd dat Telstar als voetbalclub gerund gaat worden. Niet als hobbyclub"

Radi el Kaddouri stopt per direct bij Telstar. El Kaddouri richtte samen met de inmiddels vertrokken trainer Andries Jonker de nieuwe jeugdopleiding van Telstar, maar legt daarvoor zijn werkzaamheden neer. Ook zat hij tot vorige week dinsdag in de technische commissie die een nieuwe trainer moet aanstellen.

El Kaddouri zelf wil niet reageren op namen van potentiële trainers , maar bronnen bij Telstar laten weten dat Mike Snoei de voornaamste kandidaat is.

"Wij hebben een andere visie over het te voeren technische beleid. De trainer die ze willen aanstellen voldeed niet aan de visie van de club en die van mij, namelijk het opleiden van jeugd met spelers uit de regio. De nieuwe trainer moet zich dus bekommeren om de jeugdopleiding", vertelt hij over zijn besluit om uit de Technische Commissie te stappen.

"Het is tijd voor jonger bloed bij de beleidsmakers van Telstar"

Op vrijwillige basis zette hij samen met Jonker de jeugdopleiding op en was de Noord-Hollander de eindverantwoordelijke hiervoor. "De jeugd heeft de toekomst. Die moet je veel tijd en liefde geven. Als je zoals Telstar geen dikke zak met geld hebt, moet je jonge spelers de kans geven", aldus El Kaddouri. Hij was dan ook groot voorstander om door te gaan met de inmiddels vertrokken Jonker en na een aantal jaren wilden ze dan de vruchten plukken van de nieuwe jeugdopleiding.

Samen met zijn broer Ahmed voetbalde hij vroeger in de jeugd van Telstar. Daarna bouwden ze samen aan een zeer succesvol vastgoedbedrijf. Door de komst van toenmalig trainer Jonker werd El Kaddouri enthousiast gemaakt om in te stappen bij Telstar. Dat deed hij dan ook zo'n anderhalf jaar geleden.

Spelers willen Jonker terug

Het NHD laat donderdagavond weten dat de spelers een brief hebben gestuurd naar de directie van Telstar. Daarin staat dat ze graag Andries Jonker weer terug willen hebben. Chris B. van der Zwan, lid van de Technische Commissie laat in de krant weten dat dat een gepasseerd station is.

Verjonging

Dolgraag willen de broers Radi en Ahmed el Kaddouri wat betekenen voor Telstar. Daarvoor is er wel verandering nodig binnen de voetbalclub. "Het is tijd voor jonger bloed bij de beleidsmakers van Telstar. De club moet gerund gaan worden als voetbalclub en niet meer als hobbyclub. De ego’s en trots van iedereen moet opzij worden gezet en het belang van de club moet op één komen te staan. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan, ongeacht de functie binnen de club", is Radi el Kaddouri duidelijk.

De huidige Technische Commissie bestaat uit Chris B. van der Zwan, Ton Zwart, Roderik van Seumeren en Frans van Essen. Die zijn allen op leeftijd. Ook algemeen directeur Pieter de Waard zit al vanaf 2006 bij de voetbalclub.

De vastgoedondernemer benadrukt dat hij niet met slaande deuren is vertrokken. "Ik heb zeker niet de wijsheid in pacht. Ik ben één van de (aanstaande) aandeelhouders van de club en dat zal ik blijven. Ik zal mijn sponsorafspraken gewoon nakomen."