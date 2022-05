Opvolger Andries Jonker laat op zich wachten; Telstar hoopt snel op witte rook

Begin mei liet trainer Andries Jonker weten Telstar te gaan verlaten. Bijna een maand later is er nog geen vervanger aangesteld door de club. "Ik verwacht dat er binnen twee weken wel een klap op wordt gegeven", vertelt interim-directeur Jakob Klompien.

Telstar-trainer Andries Jonker - Pro Shots / Paul Roling

Een technische commissie is door de voetbalclub in het leven geroepen. Zij houden zich bezig met het aanstellen van de nieuwe trainer. "Wij hebben een shortlist gemaakt en voeren nu gesprekken. Op namen ga ik niet in. Wij hopen over twee à drie weken een nieuwe trainer te presenteren", aldus TC-lid Chris B. van der Zwan. In de technische commissie zitten verder Radi el Kaddouri, Ton Zwart en Roderik van Seumeren.

Vertrek Andries Jonker Het vertrek van Andries Jonker viel niet bij iedereen goed binnen de voetbalclub. Vorige week was er nog een gesprek tussen de technische commissie en Jonker, maar dat leverde niets op. Het vertrek van de trainer is definitief. Dennis Haar valt af, Uli Landvreugd kandidaat Trainer Dennis Haar heeft een gesprek gehad bij Telstar. Hij heeft daarna laten weten dat hij voor een andere uitdaging gaat. Uli Landvreugd is ook één van de kandidaten en heeft met de club gesproken. Landvreugd liep het afgelopen jaar stage bij Telstar en is bezig zijn trainersopleiding af te ronden. Momenteel werkt hij aan zijn eindopdracht en hij verwacht binnen een week of twee à drie zijn trainersdiploma te halen. Andere namen die rondgaan zijn die van Misha Salden, Jan Zoutman en Gert Aandewiel.

Telstar-directeur Pieter de Waard - Orange Pictures

Directeur Pieter de Waard ziek thuis Algemeen directeur Pieter de Waard zit ziek thuis. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Jakob Klompien neemt nu tijdelijk zijn taken over. "Ik verwacht dat Pieter de Waard over een aantal weken weer terug is. Ergens halverwege juli", aldus Klompien.