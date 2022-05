De Aftrap van vrijdag 13 mei met de trainers Wim Jonk en Andries Jonker

Is Alfred Schreuder de juiste trainer voor Ajax? Waarom ziet Andries Jonker geen heil in een langer verblijf bij Telstar en hoe kijkt Wim Jonk terug op de rit met de Heen-en-Weer 10 en het komende seizoen in de eredivisie? Het zijn de belangrijkste gespreksonderwerpen in onze voetbal talkshow De Aftrap.