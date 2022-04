Ontelbare wedstrijden voorzag hij van zijn commentaar. Evert ten Napel is met pensioen, maar volgt het voetbal nog op de voet. Vanavond is hij in Eindhoven voor het geval FC Emmen kampioen wordt. De voormalig voetbalcommentator reikt dan de schaal uit aan de club waar hij vroeger meer dan regelmatig langsfietste. Ten Napel is met Jack Spijkerman te gast in De Aftrap

De Aftrap van vrijdag 29 april met Evert ten Napel en Jack Spijkerman - NH Sport / Edward Dekker

Ten Napel (78) doet in de voetbal talkshow een opvallende suggestie voor de trainersstaf van Ajax. Een goede assistent voor de beoogde hoofdtrainer Alfred Schreuder is volgens de Drent Telstar-trainer Andries Jonker. "Hij was een goeie assistent van Louis van Gaal en staat er goed op met zijn trainingen. Hij is loyaal aan een hoofdtrainer, maar ik denk dat hij bij Telstar blijft", aldus Ten Napel.

Ook Spijkerman is met pensioen. De voormalig presentator van het populaire TV-programma Kopspijkers is tegenwoord 'chef vaantjes', zoals hij zelf zegt, bij zijn favoriete club Ajax. "Ontzettend leuk", zegt de 73-jarige Spijkerman over zijn vrijwilligerswerk in het archief van Ajax. "Laatst vonden we een zilveren doos met drie oude sigaren erin. Daar zat een briefje bij: 'Aangeboden door Prins Bernhard voor het zoveelste kampioenschap van Ajax'." Nick van der Velden Erik-Jan Brinkman daagt voormalig profvoetballer van onder mer AZ, Nick van der Velden, uit voor zijn potje straat voetgolf. We eindigen de uitzending met ons eigen elftal FC De Aftrap. Volgende week zijn sportjournalist Willem Vissers van De Volkskrant en oud-voetballer van FC Volendam Johan Steur te gast. Vragen en opmerkingen kun je mailen naar [email protected].