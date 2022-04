De Aftrap van vrijdag 22 april met Henk ten Cate en Frans Thijssen

De overstap van Erik ten Hag naar Manchester United, de aanstaande promotie van FC Volendam en het officieuze debuut van Lionel Messi bij Barcelona. Deze onderwerpen gaan over tafel in onze voetbal talkshow De Aftrap waarvoormalig trainer Henk Ten Cate en 14-voudig international Frans Thijssen te gast zijn.

Ten Cate, tussen 2003 en 2006 assistent van Frank Rijkaard bij Barcelona, vertelt over het optreden van de toen 16-jarige Messi in een oefenwedstrijd tegen FC Porto. Thijssen heeft mooie herinneringen aan zijn tijd bij Ipswich Town. Kampioen van de Premier League werd Ipswisch destijds net niet, maar in 1981 pakte Thijssen met Arnold Mühren wel de UEFA-Cup ten koste van AZ'67.

In ons wekelijks potje straatvoetgolf ontmoet Erik-Jan Brinkman Kees Tol. De Volendamse tv-presentator is geen voetballiefhebber, maat gaat de strijd vol overgave aan. We eindigen de uitzending met ons eigen elftal FC De Aftrap.

Volgende week zijn Jack Spijkerman en Evert ten Napel te gast. Oud-voetballer van AZ Nick van der Velden speelt dan straatvoetgolf. Vragen en opmerkingen kun je mailen naar [email protected].