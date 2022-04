De Aftrap van vrijdag 15 april met Kees Luijckx en Alex Pastoor

In onze voetbal talkshow De Aftrap gaan de gasten Alex Pastoor en Kees Luijckx uiteraard uitgebreid in op de KNVB-bekerfinale van komende zondag tussen PSV en Ajax. Verder natuurlijk de oplopende promotiekoorts bij FC Volendam en de contractverlenging van Glynor Plet bij Telstar. Je ziet het vanmiddag om 17.10 uur allemaal voorbij komen op tv.

Pastoor verwacht een spannende bekerfinale. "Ajax is niet in beste doen, maar op het moment dat het echt om gaat, schat ik ze toch hoog in." Luijckx zit met zijn kinderen in het stadion en gaat "lekker genieten". En waar Pastoor denkt dat Ajax aan het einde met de beker op het podium staat, gokt de oud-voetballer van AZ op de Eindhovenaren. "Ik denk dat PSV met 3-1 wint."

Beide gasten zijn de dag voor de bekerfinale aan het werk. Pastoor is op dreef met Almere City FC en is nog volop in de race voor de vierde periodetitel. NAC Breda is de eerstvolgende tegenstander waarmee moet worden afgerekend. Luijckx is als analist van ESPN morgen in het uitverkochte Volendam-stadion waar de ploeg van trainer Wim Jonk Jong Ajax treft.

Oud-AZ'er Martijn Meerdink is door verslaggever Erik-Jan Brinkman uitgedaagd voor ons wekelijks potje straatvoetgolf. Uiteraard eindigen we de uitzending met ons eigen elftal FC De Aftrap.

Volgende week zijn voormalig Ajax-trainer Henk ten Cate en oud-international Frans Thijssen te gast. Dan neemt Erik-Jan Brinkman het in een potje voetgolf op tegen tv-presentator Kees Tol.