De Aftrap van vrijdag 25 maart met Franca Overtoom en Luc Nijholt

Franca Overtoom en Luc Nijholt zijn de gasten in aflevering 32 van de Aftrap. In deze uitzending gaat het over de prestaties van Telstar, het toneelspel van de Ajacied Antony en de positie van vrouwen in het scheidsrechtersvak.

Franco Overtoom maakte haar debuut als assistent-scheidsrechter in de eredivisie in november vorig jaar. Daarmee was ze de eerste vrouwelijke official op het hoogste niveau van Nederland. En Luc Nijholt is voor even terug in Nederland. De huidige coach van Al Wahda uit Abu Dhabi vertelt over zijn ervaringen in het Midden-Oosten.

In een potje voetgolf neemt Erik-Jan Brinkman het deze week op tegen Yassine Zakir. Dat gebeurt in Amsterdam-West waar de revelatie van Telstar woont. Uiteraard schuiven onze gasten aan het elftal van FC De Aftrap. Voetbaltalkshow De Aftrap zie je elke vrijdag bij NH Sport om 17.10 uur en daarna ieder uur in de herhaling.