De Aftrap van vrijdag 1 april met Jan Poortvliet en Berry Smit

Jan Poortvliet speelde de WK-finale van 1978 en droeg het Oranje tenue negentien keer. Berry Smit schopte het in de zaal tot international. Beide voetbaldieren zijn te gast in de kersverse aflevering van onze voetbal talkshow De Aftrap die je elke vrijdag om 17.10 uur op televisie kunt zien.

Poortvliet was als trainer gedurende twee periodes (2002-2005 en 2010-2012) werkzaam bij Telstar. Het seizoen '04/'05 was hij verreweg het meest succesvol. Telstar eindigde op de zevende plaats en kwam in de nacompetitie dichtbij promotie naar de eredivisie.

Berry Smit vervulde vele rollen als trainer bij zowel de amateurs van RKAV Volendam als de profs van FC Volendam. Komend seizoen gaat de voormalig trainer van IJsselmeervogels bij Volendam zaterdag 1 aan de slag.

Voor het potje straat voetgolf bindt verslaggever Erik-Jan Brinkman de strijd aan met Toine van Huizen, oud-speler van Telstar. De verliezer wacht weer een vervelende straf. En in ons elftal van de week verliest AZ-aanvoerder Owen Wijndal zijn basisplaats. Wie hem vervangt en waarom zie je tegen het einde van de uitzending!