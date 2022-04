De Aftrap van vrijdag 8 april met Peter Wijker en Foeke Booy

Peter Wijker heeft alle kanten van de voetballerij gezien. De oud-speler van AZ en FC Volendam is nu spelersmakelaar en voelt zich als een vis in het water. Foeke Booy was als speler en trainer succesvol en is sinds 2018 technisch manager van SC Cambuur waar opvallend veel voetballers uit Noord-Holland onder contract staan.

Natuurlijk komt de sportieve malaise bij FC Volendam uitgebreid aan bod. De spanning loopt op en dat doet gekke dingen met mensen. Dat weten beide gasten, die vrijdagavond te gast zijn in onze voetbal talkshow De Aftrap, als geen ander.

Booy gaat in op het sportief succesvolle seizoen van Cambuur dat ook een schaduwzijde kent. Trainer Henk de Jong is uitgeschakeld door een cyste in zijn hoofd, waardoor Dennis Haar in Leeuwarden als interim-coach is aangesteld. Booy zelf was enige maanden uit de running, nadat hij in de zomer was getroffen door een herseninfarct.

Voor het potje straat voetgolf daagt verslaggever Erik-Jan Brinkman Joris van Overeem, oud-speler van AZ, uit. Natuurlijk sluiten we de uitzending weer af met ons eigen elftal FC De Aftrap.

Volgende week zijn Almere City FC-trainer Alex Pastoor en ESPN-analst Kees Luijckx te gast. Vragen en opmerkingen kun je mailen naar [email protected].