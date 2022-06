Lijfsbehoud Jong FC Volendam aan zijden draadje na nederlaag tegen Almere City

Jong FC Volendam heeft in de eerste play-off wedstrijd voor lijfsbehoud in de tweede divisie verloren. In Almere verloor de ploeg van trainer Kiki Musampa met 1-0 van Jong Almere City FC. Door het resultaat balanceren de Volendammers op het randje van degradatie.

Jong FC Volendam was veroordeeld tot het spelen van play-offs, omdat het op de elfde plaats in de tweede divisie eindigde. Een beloftenteam moet volgens de regels bij de eerste negen eindigen om in de competitie te blijven. Het spel golfde op en neer in Almere, maar beide ploegen wisten het net niet te vinden.

Waar Almere City tot dan toe nog weinig voor de goal van Kayne van Oevelen was verschenen, profiteerde het van miscommunicatie op het middenveld. Almere-spits Tijmen Wildeboer schoot raak na een goede combinatie: 1-0. Tien minuten voor tijd kreeg Milan Zonneveld nog een grote kans om Volendam op gelijke hoogte te schieten, maar zijn inzet van ver ging net naast.

Zaterdag om 15.00 uur wacht de return in Volendam. De beloftenploeg moet winnen van Almere om ook volgend seizoen in de tweede divisie actief te zijn.