Eerste interlanddoelpunt Teun Koopmeiners legt basis voor Oranje-zege op Wales

Het Nederlands elftal heeft in de Nations League in de slotfase een overwinning uit het vuur gesleept tegen Wales. Het eerste interlanddoelpunt van voormalig AZ-aanvoerderTeun Koopmeiners bracht Oranje op voorsprong en in de slotfase hielp een andere oud-AZ speler Wout Weghorst zijn ploeg aan de winst: 1-2.

In de openingsfase kwam het enige Oranje-gevaar van de voet van Koopmeiners, die sinds afgelopen zomer voor Atalanta Bergamo speelt. Richting het einde van de teleurstellende eerste helft kreeg het Nederlands elftal wel steeds meer grip op de wedstrijd, maar bleven grote kansen uit. PSV'er Cody Gakpo was nog het dichtst bij een doelpunt, maar zijn inzet ging net naast.

Na vijftig minuten spelen kunnen we een doelpunt noteren, en meteen ook de eerste assist van Jerdy Schouten. Teun Koopmeiners schuift de bal hard in de verre hoek. Het staat 1-0 voor Oranje. #walned pic.twitter.com/hwTJYZPwgc

De treffer van Koopmeiners leek genoeg voor de overwinning, maar in de blessuretijd klopte Norrington-Davies zijn tegenstander Hans Hateboer in de lucht en kopte raak: 1-1. Toch was het laatste woord voor Oranje. Weghorst kopte een voorzet van Tyrell Malacia snoeihard tegen de touwen: 1-2. Een paar minuten eerder had AZ-speler Bruno Martins Indi na vijf jaar afwezigheid zijn rentree voor Oranje gemaakt.

