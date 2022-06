Hordeloper Koen Smet wil dit jaar later pieken, maar mikt op podium bij FBK Games

Hordeloper Koen Smet kijkt uit naar de FBK Games in Hengelo morgen. Hij spreekt van "een mooi deelnemersveld en heel toffe wedstrijd". De Amsterdammer is echter nog niet in topvorm, omdat zijn trainingsopbouw dit jaar anders is dan vorig seizoen.

Koen Smet - Orange Pictures

In 2021 liep Smet zijn persoonlijk record van 13,50 bij de FBK Games. "Als ik morgen rond de 13,50 of 13,60 kan lopen zou dat top zijn. Maar ik merk wel dat ik iets minder in vorm ben dan vorig jaar. Daar heb ik ook bewust voor gekozen, omdat ik begin dit jaar vader ben geworden. Nu wil ik iets later in het jaar gaan pieken."

"Ik ben met wat technische dingen bezig in mijn hordentechniek, dus het voelt nog niet zoals ik zou willen", gaat Smet verder. "Ik heb wel het idee dat er goede tijden in mijn benen zitten. Ik ben ook tevreden met de seizoensopening, al had ik vrijdag in Manchester een slechte start en wat tegenwind." Op papier staat er een sterk deelnemersveld aan de start op de 110 meter horden in Hengelo. "Het wordt sowieso een heel toffe wedstrijd", kijkt Smet vooruit. "Ik moet vooral mijn eigen race lopen en niet zo zeer bezig zijn wie er meedoen en wie ik moet verslaan, dan loop je de race van iemand anders en niet van jezelf. Met een goede uitschieter kun je op het podium eindigen, maar je kunt ook achtste worden." Bijna uitverkocht Smet heeft er zin in om voor eigen publiek te lopen. "De FBK Games is altijd tof om te doen. Het zit dit jaar ook redelijk tegen uitverkocht aan, dus dat is gewoon mooi. Er komen veel olympiërs en wereldtoppers naar Hengelo en ook van Nederlandse bodem zijn er veel topatleten. Dus als Nederlander is het heel erg speciaal om daar aan mee te doen." Smet komt morgen rond 16.00 uur in actie. Ook Amsterdammer Liam van der Schaaf doet mee op de 110 meter horden. Daarna komen de vrouwen in actie met onder andere de Noord-Hollanders Nadine Visser en Maayke Tjin A-Lim.