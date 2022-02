Zonder concurrent Van der Schaaf overwoog hordeloper Smet al te stoppen: "Finales zijn weer spannend"

Ze drijven elkaar tot een hoger niveau. Hordelopers Koen Smet en Liam van der Schaaf trainen dagelijks met elkaar en zijn buiten de baan goede vrienden. Op de NK indoor was al op voorhand duidelijk dat de twee om het goud zouden strijden. "Nu moet ik eindelijk weer ervoor gaan op een NK", aldus Smet.

De carrière van de 29-jarige Smet kenmerkt zich door op nationaal niveau met kop en schouders boven de rest uit te steken. Gisteren pakte de Amsterdammer alweer zijn dertiende titel (indoor en outdoor) op het hordelopen. Maar zo vanzelf als eerder, gaat het de laatste jaren niet meer.

Met dank aan Liam van der Schaaf, die nu de grote uitdager van Smet is. "Finales zijn nu weer spannend", aldus de 23-jarige atleet van Phanos.. Van der Schaaf eindigde op de NK indoor als tweede op slechts 0,09 seconden afstand. "Vroeger was Koen altijd één en op grote afstand volgde de rest. Nu is het hordelopen een stuk leuker voor het publiek."