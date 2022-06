Schilder klaar voor tweede FBK Games: "Benieuwd hoe ik het doe tegen wereldtop"

Voor de tweede keer in haar carrière doet Jessica Schilder uit Volendam mee aan de FBK Games in Hengelo. Vorig jaar behaalde de kogelstootster uit Volendam goud tegen landgenoten. Deze editie doen ook internationale atleten mee.

De Volendamse verwacht geen goud te pakken tegen een deelnemersveld met onder meer Auriol Dongmo, Anita Márton en Chase Ealey. "Het wordt sowieso een mooie wedstrijd tegen de wereldtop, waarbij ik 18,5 meter wil stoten. Het is vooral belangrijk dat ik ritme opdoe en ik ben benieuwd hoe ik doe tegen zulke topatleten. Het is een ander veld dan in 2021, maar het is een goede voorbereiding op de WK in Oregon en EK in München."

Op dit moment zit ze een zwaar trainingsprogramma ter voorbereiding op eerdergenoemde toernooien. "Dat maakt het wel lastiger, omdat je weet dat je minder ver stoot dan normaal. Gelukkig duurt het nog een maandje voordat de WK op het programma staat. Door het trainingsprogramma wil je op het juiste moment pieken."