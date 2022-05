Theo maakt al dertig jaar schaalmodellen voor Sterrenwacht Orion: "Ik heb er nu 192"

Sterrenwacht Orion viert dit jaar haar dertigste verjaardag. Oprichters Theo Mulder en Hibbe van der Veen begonnen ooit met voorlichting geven op scholen over het heelal en de ruimtevaart. Sinds eind jaren ’80 zijn de heren daar fanatiek mee bezig. Met als grote gebeurtenissen: een eigen ruimte in het Streekbos, inclusief telescopen. En het idee om schaalmodellen te maken van planeten en ruimtevoertuigen. "Ik heb er nu 192", zegt de bouwer van de schaalmodellen Theo Mulder. Verslaggever Sander Huisman zocht hem op.

Ook zonder schaalmodellen werd er al voorlichting gegeven eind jaren ’80. Op scholen bijvoorbeeld. Maar toen er eens een schaalmodel geleend werd, bleek dat veel meer tot de verbeelding te spreken bij zo’n les over het heelal. En dus bouwt Theo Mulder nu al ruim 30 jaar zijn schaalmodellen zelf. Zijn eerste werk hangt nog aan de muur in hun expositieruimte in het Streekbos. Met de mogelijkheid om in het Streekbos een vast expositieruimte te hebben, kwamen ook de telescopen die in het gebouw staan. Op bijzondere momenten wordt er door de Sterrenwachtvereniging naar boven gekeken. Maar ook als er scholieren zijn die een foto bij een werkstuk willen maken, staat de koepel op het dak open. Eén telescoop vangt de hele maan. De andere zoomt nog verder in tot de kraters op de maan. Artikel gaat verder onder de foto

Theo Mulder bij één van zijn schaalmodellen bij Sterrenwacht Orion - Sander Huisman / WEEFF

De ruimte kwam er ook voor Orion zodat de schaalmodellen niet allemaal in het huis van Theo zouden staan. Maar hij blijft doorbouwen, en heeft inmiddels 192 modellen. Die voor een groot deel ook nog steeds bij hem thuis staan. Alles in één expositieruimte zetten hoeft van Theo niet. Nu kan hij de expositie regelmatig wisselen met weer nieuwe modellen. Deze zijn nog te bewonderen op de tweede en vierde zondag in juni, en daarna pas weer in september.