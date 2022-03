Weekend vol kermisattracties in Lutjebroek met enthousiaste miniatuurbouwers

De oliebollen en de popcorn zijn op ware grootte, voor de rest zijn het enkel miniatuurmodellen. Dit weekend staat De Wurf in Lutjebroek vol met draaimolens, spookhuizen en boosters bij de Kermisexpo. Vanuit het hele land komen modelbouwers met een voorliefde voor kermis naar West-Friesland om hun zelfgemaakte attracties te showen. Verslaggever Sander Huisman ging op pad bij de show, die morgen ook nog te zien is in De Wurf.

Er staan modellen van enkele decennia oud, maar ook attracties die net een maand af zijn. Voor ieder is er wat te zien in Lutjebroek tijdens de Kermisexpo. De oudere modellen draaien met een druk op de knop, de nieuwere zijn geheel geprogrammeerd met uitgebreide printplaatjes en LED-lichtshows. Het is de derde keer dat de Kermisexpo in Lutjebroek wordt gehouden. Na het succes van eerdere edities die 5 jaar geleden voor het eerst werden gehouden, is het na 2 jaar stilte weer volle bak in Lutjebroek. Artikel gaat verder onder de foto:

Modelbouwers bouwen de miniatuurkermis op tijdens Kermisexpo Lutjebroek - Sander Huisman / WEEFF

In het zuiden van Nederland worden vaker zulke mini-versies van kermissen georganiseerd. Als onderdeel van een modelbouw-evenement, maar ook als onderdeel van een echte kermis. De miniatuurkermis van Lutjebroek staat voorlopig nog op zichzelf zonder dat dit tijdens een kermisweekend gebeurd. Enkele honderden attracties staan er ook zondag nog in Lutjebroek. De Wurf is van 10 tot 17 uur geopend.