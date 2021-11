Een café vol vogels: bonte verzameling tijdens jaarlijkse show Streker Vogelvrienden

In één van de zalen van Café De Paus in Lutjebroek zijn dit weekend de topvogels te zien van de vogelvereniging Streker Vogelvrienden. Van de ongeveer 130 leden die de vereniging rijk is, heeft een flink aantal leden hun vogels langs gebracht in de hoop dat hun vogel het beste van de show wordt en naar huis gaat met de wisselbokaal en een bondskruis. De vogels zijn het hele weekend nog gratis te bewonderen, maar de keuring voor de wedstrijd was eerdere deze week al. Verslaggever Sander Huisman nam een kijkje bij de keuring.

De Streker Vogelvrienden begonnen zo’n 55 jaar geleden met een vereniging alleen rondom Lutjebroek. Inmiddels heeft de vereniging bijna 130 leden die in heel West-Friesland vogels houden of vogels kweken. Er zijn leden bij die fanatiek met de kweek bezig zijn om zo op de jaarlijkse vogelshow kans te maken op die felbegeerde wisselbokaal. Een mannetje met de juiste eigenschappen kruizen met het juiste vrouwtje kon weleens het perfecte resultaat opleveren. Voorzitter van de vogelvereniging Ruud Kok heeft al vanaf zijn vierde vogels. Hij was gefascineerd toen het nageslacht van zijn twee vogeltjes totaal niet op hun ouders leken. Sindsdien houdt hij zich fanatiek bezig met het kweken van vogels en is hij - in navolging van zijn vader - voorzitter van de Streker Vogelvrienden. Artikel gaat verder onder de foto.

De vogelshow van de Streker Vogelvrienden in Café De Paus. - Sander Huisman / WEEFF

Keurmeester Iwan Teeuwen is één van de zeven keurmeesters die afgelopen week aanwezig was om de vele vogels te keuren. Voor elke subgroep is er weer een andere keurmeester specialist. Er wordt gelet op conditie, houding, verhoudingen en bijvoorbeeld op de tekening op het vogeltje. Na het toewijzen van de punten komen er aan het eind van de dag de topexemplaren weer op tafel om daaruit de definitieve winnaar te kiezen. De vogelshow van de Streker Vogelvrienden is dit hele weekend nog te zien in Café De Paus in Lutjebroek. Bekijk alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland