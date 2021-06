Jonge steenuilen geringd: "Ik hoop dat een derde blijft leven"

Het was niet goed gesteld met de steenuilenpopulatie zo’n 20 jaar geleden. En dus ging een vrijwillige werkgroep aan de slag om nestkasten op te hangen en werd het aantal steenuilen beter bijgehouden. Uit de 188 eieren die er in West-Friesland afgelopen jaar gelegd zijn, kwamen maar 56 jongen. "We hopen dat van de uitgevlogen uiltjes daar een derde van overblijft zodat die weer voor nageslacht kunnen zorgen", zegt Nico Godfriedt van de regionale Steenuilen Werkgroep. Verslaggever Sander Huisman was erbij toen drie jonge steenuilen geringd werden in Wognum.

Normaal gesproken bouwen steenuilen zelf een nest in holle bomen of in verlaten schuren op een boerenerf, maar omdat er steeds meer bebouwing is gekomen en er aanpassingen zijn in bijvoorbeeld de fruitteelt, moesten er nestkasten komen waar de steenuil zijn nest kan bouwen. Bij de familie Koning in Wognum hangt al elf jaar een kast, en na een tussenpauze van een aantal jaar is er sinds drie jaar weer een uilennest op het erf.

Er zijn eieren aangetroffen in de kast bij de familie Koning, maar omdat maar 30 procent van de jongen daarvan uitvliegt is het altijd spannend of er jongen zullen komen. Maar de jongen hebben al van zich laten horen, dus als Nico Godfriedt van de Steenuilen Werkgroep Noord-Holland de ladder op loopt, treft hij 3 gezonden jonge steenuilen aan. Moeder steenuil zit waarschijnlijk ergens in een boom de groep toegestroomde mensen in de gaten te houden.

