Gerard is duivenmelker midden in Hoornse haven: "Ze vliegen 4000 kilometer per jaar"

Als je over de Veermanskade in Hoorn loopt, kan je niet vermoeden dat een groot deel van de grond achter de huizen bij één huis hoort. Gerard en Annie Veken zijn de eigenaar van een gigantische stadstuin waarin zo’n 85 duiven leven. Gerard laat ze om de week zo’n 400 tot 700 kilometer vliegen tijdens duivensportwedstrijden. Verslaggever Sander Huisman was erbij toen de duiven vanuit het noorden van Frankrijk thuis kwamen van hun zes uur durende vlucht.

Het zijn de mannetjes - de doffers - die Gerard Veken uit Hoorn getraind heeft om lange afstanden te vliegen. De dagen in aanloop naar de wedstrijd zitten de doffers en de duivinnen apart in hun hokken, wat onder andere de reden is dat ze als ze losgelaten worden in het noorden van Frankrijk, ze zo snel mogelijk weer naar hun vrouwtje willen vliegen. Zijn broer had altijd al duiven. "Ik wist dat als ik hem nodig had, dan hoefde ik maar naar dat duivenhok te gaan", zegt Gerard, die in eerste instantie weinig begreep van zijn broers liefde voor de duiven. Toch is het overgeslagen naar Gerard, en nu houdt hij al bijna 50 jaar zelf duiven. Maar eind van het seizoen gaat hij toch de helft van de duiven weg doen. "Het is een hele klus. Ik voel me niet oud, maar ik moet wel wat minderen", zegt de zeventiger met een glimlach op zijn gezicht. Artikel gaat verder onder de foto

Gerard Veken is al bijna 50 jaar duivenmelker - Sander Huisman / WEEFF

Ondanks de vele jaren ervaring zit Gerard toch al vrij vroeg in zijn tuin te wachten op de eerste duiven. Gerard zit nooit alleen te wachten, samen met bevriende duivenmelkers staart hij een flinke tijd naar boven. Een duif op flinke hoogte vliegt voorbij, die zal wel voor een andere duivenmelker in de buurt zijn. Nog even lijkt er een duif aan te komen, maar het is loos alarm. Vanuit de omgeving komen de eerste meldingen binnen van duiven die sneller thuis zijn gekomen. Het zicht op de eerste plaats lijkt verkeken. En toch doet Gerard elke week weer mee. "Met vissen kan het zijn dat je niks vangt, hier komt er zeker weten een duif", zegt Gerard grappend. Na ruim zes uur te hebben gevlogen komt de eerste duif thuis. Nu is het nog een uur wachten op de andere 24 duiven. Bekijk alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland