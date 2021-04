Noordelijkste wipmolen van de provincie prijkt nu echt in het Obdamse landschap

De molen staat er al bijna 400 jaar, maar sinds er een rotonde ligt bij Obdam draait je blik automatisch langs het opvallende bouwwerk als je over de rotonde rijdt. En waar je in de omgeving veel achtkantig met rietgedekte molens ziet, is de molen Weel en Braken bij Obdam een wipmolen; de noordelijkst gelegen van Nederland. Verslaggever Sander Huisman praat met Molenaar Joost Bol en neemt een kijkje in de draaiende molen.

"Ik reed altijd met de motor door de Schermer", zegt molenaar Joost Bol. Hij zag de molens daar vaak stilstaan, en dacht: "Hoe moeilijk kan het zijn?" Dus ging Joost op les. En binnen drie jaar was hij molenaar. Hij is nu molenaar bij twee molens en door een samenloop van omstandigheden woont hij sinds zes jaar ook nog in de molenaarswoning naast de Weel en Braken molen in Obdam. Wanneer de molen precies is gebouwd weet men niet. "Dat werd nooit zo goed opgeschreven in die tijd", weet Joost te vertellen. Maar de schatting is dat de molen zo rond 1630 is gebouwd. Oorspronkelijk stonden er twee wipmolens op die plek. De molen die er nu nog staat pompte het water één meter omhoog uit de polder, de tweede molen pompte het water het laatste stukje omhoog. Artikel gaat verder onder foto

De wipmolen Weel en Braken bij Obdam - Sander Huisman / WEEFF

De molen ondersteunt nu vooral nog de elektrische pompen in de buurt om het water bij Obdam te verversen. Maar als Joost wat blauwalg in het water ziet verschijnen, zet hij de molen aan. "Dan zet ik hem even vol gas, en dan is het dorp weer voorzien van schoon water", vertelt Joost trots. "De molenaar zorgt ervoor dat het monument blijft bewegen", zegt Joost terwijl hij bij de vijzel van de molen staat. Maar hij is zich er ook bewust van dat hij maar een korte tijd op de molen mag passen. "We passen er maar slechts een aantal jaren op. We zijn eigenlijk passanten." Bekijk meer afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland

De wipmolen Weel en Braken bij Obdam - Sander Huisman / WEEFF