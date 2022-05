Bedrijven en omwonenden willen geen grote opvanglocatie voor Oekraïeners in Lutjebroek

LTO Noord – afdeling West-Friesland – en omwonenden hebben in een brief aan de gemeente Stede Broec laten weten dat een opvanglocatie voor Oekraïeners aan de Voetakkers niet geschikt is, en hebben bezwaar ingediend tegen het plan .

"Maar laat mij één ding voorop stellen", zegt LTO-voorzitter Trude Buysman. "We zijn niet tegen de komst van Oekraïeners in het buitengebied. Maar er moet wel samen met de omwonenden en bedrijven gekeken worden naar de geschiktheid hiervan. Past het en wat is de impact nou eigenlijk?"

Want de beoogde locatie is volgens Buysman onveilig en het kan voor overlast zorgen. "Er is er geen veilig voet- of fietspad langs de weg. Dat is zorgwekkend, omdat hier veel vrachtwagens rijden. Ook ligt er geen riolering of glasvezel, en kampt het elektriciteitsnetwerk nu al met capaciteitsproblemen."

Geen voorzieningen

Buysman wijst naar geschiktere opvanglocaties, waaronder de ijsbaan in Enkhuizen en het voetbalcomplex van K.G.B. in Bovenkarspel. "De huidige locatie ligt midden in het buitengebied, ver van het dorp en de winkels af. Voor de leefbaarheid is een locatie in een woonkern veel beter. Er ligt dan ook een treinstation in de buurt."

Verder zijn de eigenaren van tuinbouwbedrijven, die rond de toegewezen locatie heen staan, bezorgd dat de locatie een 'permanente status' krijgt. Dit zou ten koste gaan van het agrarisch areaal, dat al te veel verloren gaat. "Met het oog op de voedselcrisis, die er dreigt aan te komen, is dat niet handig. Wees er zuinig op."

Locaties zijn schaars

De gemeente Stede Broec laat in een reactie weten dat ze de zorgen vanuit de omgeving begrijpen. Toch is het vinden van geschikte locaties – op korte termijn – lastig. "Het is voor gemeenten een grote uitdaging om opvanglocaties voor de middellange termijn te realiseren. Het aantal beschikbare locaties op korte termijn is niet heel groot. In Stede Broec is de locatie aan de Voetakkers een locatie die op korte termijn te ontwikkelen is tot een opvanglocatie", licht een woordvoerder aan NH Nieuws/WEEFF toe.

De afgelopen weken heeft de gemeente gesprekken gevoerd met omwonenden. "Daaruit kwamen een aantal vragen en zorgen naar voren waar we een oplossing voor zoeken. Ons uitgangspunt is dat de opvanglocatie de bedrijfsvoering van de omliggende bedrijven niet mag schaden. We willen graag samen met omwonenden kijken hoe we de opvanglocatie mogelijk kunnen maken."

De buurtbewoners wachten nog op een reactie vanuit de gemeente, voordat zij inhoudelijk willen reageren.