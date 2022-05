West-Friesland op schema met opvang Oekraïense vluchtelingen: meer plekken dan nodig is

De opvang van Oekraïense vluchtelingen in West-Friesland loopt op schema. Veel gemeenten in de regio lopen vooruit op een nieuwe toestroom, waardoor er meer plekken beschikbaar zijn dan dat er nu nodig is. Zo zijn er in heel de regio Noord-Holland Noord 3.066 plekken beschikbaar, waarvan er 2.770 bezet zijn.

Woordvoerder Ester Verhoeven legt uit: "We konden toen nog alles binnen bekijken en gingen uit van de tekeningen. Maar de praktijk bleek toch anders, waardoor het leefbaarder is door het bij 150 plekken te houden."

Ook in Hoorn is voldoende plek. Onlangs is een kantoor aan de Koopvaarder in gebruik genomen, goed voor 80 opvangplekken. En daarnaast wordt er gewerkt aan een grote locatie aan de Verlengde Lageweg, waar 150 mensen terecht kunnen. Dat zijn er honderd minder dan eerder werd gedacht.

Bijvoorbeeld de gemeente Opmeer. In Hoogwoud staan woonunits waar 45 vluchtelingen terecht kunnen. Daar zitten er nu 13. "Op korte termijn verwachten we geen nieuwe mensen. We voldoen op dit moment aan onze taakplicht en hebben voorlopig dus voldoende plekken", aldus gemeentewoordvoerder Yildiz Jonkers.

Ook opvanglocatie in Enkhuizen

De samenwerkende gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland sloegen eerder ook al de handen ineen. In Lutjebroek ( Voetakkers 6, zie foto hierboven) en Hoogkarspel (De Gouw 105) zouden 180 woonunits komen, goed voor de opvang van 250 Oekraïense vluchtelingen. Maar inmiddels is de reservelocatie op de ijsbaan in Enkhuizen ook ingezet. Daar moeten ook nog eens 20 extra plekken komen, waarmee het totaal op 270 komt.

"Begin juli verwachten we de eerste mensen in de woonunits te kunnen plaatsen. We starten in Hoogkarspel", legt woordvoerder Esther Groen uit. De twee andere locaties worden op voorbereid. "De planning daarvan en de volgorde van ingebruikname is nog niet bekend."

Koggenland en Medemblik

Koggenland liet eerder al weten voldoende plek te hebben. Er is een kantoorpand in Scharwoude waar 150 vluchtelingen terecht kunnen. "Mocht in de loop van het jaar blijken dat opvang langer nodig is, dan onderzoeken we de mogelijkheden van verlenging van de huisvesting in Scharwoude of van opvang elders", aldus woordvoerder Ellen Basjes.

Ook Medemblik had eerder al voldoende plek. Zo zitten er 67 vluchtelingen in het voormalig woonzorgcomplex Almere in Opperdoes. Daarnaast wordt maandag het voormalig verzorgingstehuis Sorghvliet in Andijk ingericht. Goed voor 60 opvangplekken en bedoeld om gastgezinnen te ontlasten. Omwonenden zijn daarover gisteren bijgepraat.