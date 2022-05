Amsterdam NL V Deze Tesla hangt al acht weken aan een laadpaal in Amsterdam: "Bizarre vertoning"

Daniëlle Smit uit Nieuw-Sloten is helemaal klaar met de Tesla die al acht weken aan de laadpaal voor haar deur hangt. Smit deed haar beklag bij de gemeente en hoorde tot haar verbazing dat de eigenaar op vakantie is. En de gemeente, die ziet er zelf niet echt een probleem in.

"En dan laat je auto acht weken hier staan", zegt Smit verbaasd. Dat de auto er al een tijdje staat, is te zien aan de spinnenwebben rondom de auto. "Ik vind dit echt een bizarre vertoning." Geen tijdslimiet De eigenaar van de Tesla kan 'm nog wel even laten staan. In Amsterdam bestaat er namelijk geen tijdslimiet voor het parkeren aan een laadpaal. Dan moet je natuurlijk wel gewoon je parkeergeld betalen, maar dat is hier op de Kemperlaan precies 0 euro. Een woordvoerder laat weten dat de gemeente in het zogenoemde 'laadpaalkleven' ook geen probleem ziet. "We hebben in Amsterdam een groot netwerk van laadpalen." En daar snapt Daniëlle Smit dus helemaal niets van. "Als je hier op de stoep parkeert krijg je een boete van 150 euro, maar je mag wel een laadpaal toe-eigenen".

Opmerkelijk is dat het elders in het land wel boetes zijn uitgedeeld aan automobilisten die te lang aan een laadpaal bleven hangen. In Arnhem oordeelde een rechter dan een man een boete van 95 euro moest betalen omdat zijn auto al twee uur vol was, maar nog niet van de lader was gehaald. Regelgeving Landelijke regelgeving of eenduidig beleid over het gebruik van publieke laadpalen is er nog niet. Smit snapt dat het voor verwarring kan zorgen, maar niet als het gaat om de auto voor haar deur. "Deze kwestie gaat wel een paar perkjes verder." De gemeente zegt met de eigenaar contact te zullen opnemen zodra hij weer terug is van vakantie.