"Bewoners appartementen weren soms elektrische auto's"

Dat meldt de NOS. Elektrische auto's zijn voor de brandweer moeilijk te blussen. De accu moet namelijk langdurig gekoeld worden. Er zijn zelfs speciale "dompelcontainers" ontwikkeld, waar de brandende auto's acht tot tien dagen eerder onder water gezet kunnen worden, meldde Kassa eerder.

Laadpaal

Sommige VvE's zouden het parkeren van elektrische auto's hebben verboden. Dat zou eigenlijk niet mogen. Maar het aanleggen van een laadpaal kan op dit moment wel worden geweigerd als de meerderheid van de leden van de VvE er tegen is.

De brandweer raadt aan om alleen laadpalen dicht bij de uitgang te plaatsen, zodat brandende elektrische auto's snel naar buiten kunnen worden gesleept. Dat is voor wooncomplexen lastig. Om van parkeerplaats te ruilen moeten de eigenaren namelijk naar een notaris. Ook is het de vraag of aanpassingen vanwege de brandveiligheid door de eigenaar van de auto of door alle eigenaren van het complex betaald moeten worden.

Rompslomp

Begin dit jaar bleek al dat elektrische auto's ook voor bijvoorbeeld woningcorporatie Ymere een probleem kunnen zijn. Het plaatsen van een laadpaal werd door de woningcorporatie niet toegestaan vanwege brandgevaar en teveel administratieve rompslomp.

In Amsterdam krijgen bewoners van nieuwbouw vrijwel nooit meer een vergunning om op straat te parkeren. In plaats daarvan kunnen ze soms een parkeerplek kopen of huren in de ondergrondse parkeergarage onder hun appartementencomplex.