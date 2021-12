Draagvlak vinden voor elektrische auto's in parkeergarages blijkt 'lastig'

Wethouder Egbert de Vries (Verkeer) vindt het niet nodig dat bewoners elektrische auto's uit gezamenlijke parkeergarages onder appartementencomplexen weren. Uit verschillende proeven blijkt dat er in de stad soms weerstand is tegen de komst van laadpalen.

Dat laat De Vries weten in antwoord op vragen van D66 en de VVD. Eerder dit jaar werd duidelijk dat meerdere Verenigingen van Eigenaren (VvE's) het aanleggen van laadpalen of het parkeren van elektrische auto's niet toestaan uit angst voor brand. Elektrische auto's zijn voor de brandweer namelijk moeilijk te blussen. Soms moet een elektrische auto na een brand dagenlang in een container met water gestopt worden.

Jammer

"Het college vindt het jammer dat er verboden komen om elektrische voertuigen te parkeren en/of te laden in garages", laat De Vries weten. Volgens hem is eerder namelijk al aangetoond dat het laden 'principe veilig kan'. Hij zegt dat het risico op brand niet groter is. "Wel is de bestrijding van een accubrand anders."

Vanaf 2019 tot eind 2021 liepen er verschillende proeven met laadpunten in garages in de stad. "Uit deze pilots bleek dat het voor VvE’s, ondanks de begeleiding van de adviseur, lastig was om voldoende draagvlak te vinden om te besluiten tot plaatsing van laadpunten", schrijft de wethouder. "Er bleven veel vragen bestaan over veiligheid, de verschillende opties voor realisatie van de laadpunten en de financiering."

Beleid

Woningcorporaties Eigen Haard, Ymere, De Alliantie en De Key laten op dit moment onderzoek doen naar laadpunten op hun terrein. Zij verwachten pas half 2022 met beleid te komen. De Vries: "De verwachting is dat de VvE’s die parkeren in garages van deze corporaties hierna meer duidelijkheid krijgen over de voorwaarden voor realisatie van laadpunten." Eerder bleek dat bijvoorbeeld Ymere soms geen toestemming voor een laadpaal geeft.

De Vries kan niet vertellen hoeveel Amsterdamse VvE's het parkeren of laden van elektrische auto's op dit moment hebben verboden.