Monteur krijgt elektrische schok tijdens werk aan laadpaal in Assendelft

Een monteur heeft vanavond in Assendelft bij werkzaamheden aan een laadpaal onder stroom gestaan. Drie ambulances en een traumahelikopter moesten ter plekke komen. De persoon is gereanimeerd, laat de politie desgevraagd weten aan NH Nieuws.

Het ongeval vond rond 18.30 uur plaats in de Dorpsstraat. Nadat de eerste medische hulp ter plaatse was verleend, is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend hoe het met de persoon gaat.

Omdat het ongeluk een bedrijfsongeval is, deelt de politie geen verdere informatie.