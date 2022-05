Noodkreet beveiligers Schiphol, vakbond wil vaker rugdekking van marechaussee

Met de huidige drukte op Schiphol is het wachten op ongelukken bij de 'security lanes' op Schiphol, zeggen beveiligers. Vooral op piekmomenten lopen de emoties soms zo hoog op dat personeel vreest dat het een keer uit de hand loopt en er 'zwaargewonden of erger' vallen.

Beveiligers schoten een collega en een passagier te hulp, nadat de twee in de drukte waren flauwgevallen. Directeur Adan Morik van beveiligingsbedrijf CNTV beschreef de situatie in een mail aan zijn personeel als 'zeer gevaarlijk' , mede omdat het risico bestond dat mensen ongecontroleerd zouden doorlopen naar het beveiligde gebied van Schiphol.

Eergisteren moest de marechaussee al in actie komen toen een woedende menigte de beveiligingscontrole wilde bestormen. Passagiers waren zo ontstemd over het feit dat beveiligers de security lanes sloten dat een deel uit protest op de rolluiken begon te slaan.

Een ander noemt de drukte 'zorgwekkend'. "De enorm grote groepen mensen die voordringen, soms zelfs met elkaar op de vuist gaan. Er is totaal geen controle of regulatie op die groepen. Als één iemand gek wordt, doordraait en gaat rennen en duwen, kan het gigantisch uit de hand lopen."

Om de ernst van de situatie te benadrukken, citeert de vakbond enkele beveiligers. "Passagiers staan soms uren in de rij, en als ze dan eindelijk vooraan staan, sluiten wij de lane", aldus een beveiliger. "Dan gaan sommige mensen schreeuwen, fluiten, joelen, dreigen en tegen de ramen schoppen en slaan."

Een van de grootste piekmomenten is 's avonds rond 20.00 uur, als een deel van de zogeheten security lanes sluit. "Passagiers zien de beveiligers dan vertrekken, zijn bang dat ze hun vlucht missen en raken dan al snel verhit", schrijft de vakbond.

Dat hebben ze gezegd tegen vakbond CNV, die er vandaag voor pleit vaker marechaussee in te zetten 'om zo nodig op te treden en te de-escaleren'. "We krijgen zorgwekkende signalen", aldus Erik Maas van CNV Vakmensen.

Vandaag gaan de bonden met Schiphol in gesprek over arbeidsvoorwaarden op de luchthaven.

De chaos waarmee de luchthaven sinds het begin van de meivakantie met grote regelmatig wordt geconfronteerd, is het gevolg van het personeelstekort, benadrukt ook CNV. "Jarenlang was het een race naar de bodem, waarbij beveiligingsbedrijven tegen elkaar zijn uitgespeeld. De boemerang komt nu bij Schiphol terug en dat doet zeer."

Vakbond FNV pleit voor 'een paar snelle maatregelen', waaronder het inplannen van meer beveiligers in de avonduren. "Op de kritieke momenten [...] moet de marechaussee standaard paraat zijn om zo nodig op te treden en te de-escaleren."

