Schiphol online afgebrand vanwege enorme chaos: "The worst airport ever!"

Volgens Frank Oostdam, directeur van de ANVR, bestaan de rijen voor het overgrote deel uit uitvliegende Nederlanders. "Al zijn het er nu niet veel meer dan voor corona", licht hij toe. "In de meivakantie zaten we ongeveer op 90 procent van de normale capaciteit, maar tegen de zomervakantie zal het weer op het oude niveau zijn." Het einde van de chaos en drukte is dus voor nu nog niet in zicht.

"Vijf uur in de rij met een baby en mensen die flauwvallen!" Floris Jeurissen is absoluut niet te spreken over de wanorde op Schiphol, zo valt te lezen in zijn Google-recensie. "Nul communicatie, waardeloos!" Schiphol krijgt van Floris één ster.

"The worst airport ever", schreeuwde een Duitse toerist tegen een medewerker van Schiphol, volgens een Google-recensie van Alexis Miller over het vliegveld. Miller schrijft verder over enorme rijen, onvindbaar eten of drinken en er hing zelfs een stopcontact half uit de muur. "Zulke situaties verwacht je na een natuurramp, maar niet op een doodnormale maandag", vervolgt Miller. Haar advies: "Vlieg absoluut niet via deze luchthaven, onder geen enkele voorwaarde!" Miller gaf het vliegveld dan ook één ster.

Amanda heeft haar Schiphol ervaring gevangen in een Tiktok video. Opgehoopt als sardientjes stond ze maar liefst zes uur in de rij voor de beveiligingscontrole. Amanda zag volgens haar video twee 'fights' uitbreken vanwege voordringers. "Get me out of here", schrijft ze in alle wanhoop. Gelukkig werden er na vijf uur wachten wel wat stroopwafels en flesjes water uitgedeeld.