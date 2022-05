Vijf voor twaalf voor nieuw parkeerbeleid Zandvoort: gaat raad er een stokje voor steken?

Het is vijf voor twaalf als het gaat om het nieuwe plan voor betaald parkeren in Zandvoort. De plekken waar de parkeermeters komen te staan zijn al gemarkeerd, maar in de gemeenteraadsvergadering vanavond gaat de PVV samen met ZEE een motie indienen om het hele plan nog een half jaar uit te stellen. "Jong Zandvoort zit midden in de coalitieonderhandelingen, dus ze moeten echt met de billen bloot. Zijn ze er voor de burger of voor het pluche?", zo stelt Marco Deen van de PVV.

Betaald parkeren in Zandvoort tegenhouden. Met die stelling heeft Jong Zandvoort de verkiezingen gewonnen. De partij sleepte drie zetels binnen en is ferm tegenstander van het plan van wethouder Verheij (VVD) om overal in het dorp betaald parkeren in te voeren.

De partij vreest net als veel inwoners dat dagjesmensen en toeristen in woonwijken gaan parkeren, waardoor de parkeerdruk in wijken zal toenemen. Inwoners van Zandvoort vrezen ook dat er files in woonwijken zullen ontstaan. Ze denken dat het parkeertarief van 3,50 in woonwijken, versus 2,50 op parkeerterrein De Zuid en boulevard Paulus Loot, mensen niet zal weerhouden van het parkeren in woonwijken.

Jerry Kramer van Jong Zandvoort wil vanavond vooral duidelijkheid van de wethouder. "Ik wil echt concreet weten wat er kan. Kunnen we nog terug naar het beleid van vorige zomer, waarbij er tijdelijk ook vergunningen worden ingevoerd in de wijken Nieuw-Noord en Oud-Noord? Ik weet niet wat er nog kan. Er is nu veel chaos en daar moeten we wat aan doen. Maar we zullen er alles aan doen om het nieuwe parkeerbeleid met overal betaald parkeren, tegen te houden."

Raadsvergadering

Raadslid Marco Deen van de PVV denkt dat het spannend wordt vanavond. "Zoals ik het nu zie, zouden we 9 stemmen voor en 8 stemmen tegen de motie kunnen verwachten. Want naast PVV en ZEE, zijn ook Jong Zandvoort en OPZ tegen het plan. Als de motie dus wordt aangenomen, kunnen we het plan uitstellen om dan eerst eens goed naar de bezwaren van de burgers te kijken."

Deen ziet veel signalen binnkomen van problemen die het nieuwe parkeerbeleid met zich meebengt: "Burgers die op eigen terrein moeten gaan parkeren, problemen bij sportclubs en invaliden die niet meer dichtbij huis kunnen parkeren. Vanuit de samenleving zitten er te veel mensen met de handen in het haar en daarom moeten we nog eens heel goed kijken naar het plan, voordat we het zomaar invoeren."

Kramer vraagt zich wel af wat er dan in die zes maanden nog gedaan kan worden. "Ik zie nog niet echt een oplossing die wordt aangedragen." Hij hoopt dat de wethouder vanavond kan vertellen of ze het nieuwe beleid nog stop kunnen zetten. En als dat niet kan, wil hij voorstellen om een maximum parkeerduur van twee uur in te voeren in de wijken achter de boulevard, om te voorkomen dat de parkeerdruk daar te groot wordt.