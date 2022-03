Zandvoorters vrezen betaald parkeren in woonwijken: "Straks krijgen we een file hier"

Bewoners van de Parkbuurt en Admiralenbuurt in Zandvoort vrezen dat het gedaan is met de rust en parkeerplekken in hun buurt als er in juli betaald parkeren wordt ingevoerd. Het parkeertarief van 3,50 euro per uur in de straatjes vlak achter de boulevard gaat dagjesmensen en toeristen niet weren, denken ze. "Het karakter van deze buurt wordt hiermee aangetast, dit is echt niet goed", zo vertelt Ruud Houweling, bewoner van de Oosterparkstraat, waar nu alleen nog een vergunningstelsel voor bewoners geldig is. "Straks krijgen we een file in onze straat."

Zandvoorters vrezen dat het gedaan is met de rust in de kindvriendelijke Parkbuurt achter de boulevard. - NH Nieuws

Door het heffen van een hoger parkeertarief in woonwijken van 3,50 euro per uur, versus 2,50 euro per uur op de grote parkeerplaats 'De Zuid' aan de rand van het dorp, wil de gemeente dagjesmensen en toeristen verleiden om op de grote parkeerplaats te parkeren. Bewoners van de Parkbuurt en Admiralenbuurt, die vlak achter de boulevard liggen, zijn hier echter niet gerust op.

De gemeente Zandvoort worstelt al jaren met het parkeerbeleid. Met verschillende betrokken partijen als bewoners, ondernemers en toeristen is het niet eenvoudig om tot een oplossing te komen voor iedereen. Door per 1 juli betaald parkeren in te voeren in de hele gemeente (bewoners krijgen een parkeervergunning), hoopt het college de parkeerproblemen in wijken als Oud-Noord en Nieuw Noord tegen te gaan en ook pensionhouders tegemoet te komen.

Ray, ook bewoner van de Parkbuurt, is het helemaal eens met Saskia. "Voor 1 euro is men echt niet extra gemotiveerd om op het parkeerterrein te gaan staan. Het zal echt minimaal drie keer zo veel moeten zijn of het gehele gebied moet alleen voor vergunninghouders zijn."

"Ik vind het verschil in tarieven te klein", zo vertelt Saskia, bewoner van de Parkbuurt. "Ik denk dat er zat zijn die dan ook wel een paar euro per dag meer willen betalen om “front row” te staan. Op een mooie dag is het nu al erg moeilijk om een plek in onze buurt te vinden. Als iedereen thuis is, zijn nagenoeg alle beschikbare plekken vol. Als er dan nog meer gasten gaan parkeren, wordt het voor ons onmogelijk."

Ook Nelleke uit de Secretaris Bosmanstraat vreest voor rondrijdende toeristen. "Het wordt echt een drama. Waar moeten wij heen als de parkeerplekken vol zijn? We kunnen niet uitwijken en de volgende dag mijlen lopen voordat je bij je auto bent om te gaan werken toch?" Volgens haar zijn rondrijdende toeristen nu al een probleem in de Admiralenbuurt en is het probleem daar veel groter nog dan in de Parkbuurt.

Rust in de wijk

Ruud Houweling vindt voor de deur parkeren ook fijn, maar dat is voor hem niet het zwaarst wegende argument. Hij is gesteld op de rust in het kindvriendelijke buurtje en vreest dat dit compleet zal veranderen door rondrijdende toeristen en dagjesmensen. "Ik denk dat de gemeente deze straten ziet als een lapmiddel voor het tekort dat ze krijgen omdat ze op de boulevard tweehonderd parkeerplaatsen hebben opgeofferd. Ze willen dat hier goedmaken."

Politiek

Als het aan Marloes Paap van de partij Jong Zandvoort ligt, wordt het nieuwe parkeerbeleid na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw onder de loep genomen. Ze vreest ook dat dagjesmensen in de Parkbuurt gaan parkeren. "Veel mensen die met de auto komen, komen niet uit de regio. Als je lang in de auto hebt gezeten en je wilt gewoon een dagje naar het strand, dan maken die extra euro's echt niet uit. 95% zal de auto gewoon daar parkeren."

Ze vindt dat er per buurt gekeken moet worden naar wat daar nodig is en ze is tegen betaald parkeren in alle woonwijken. "Je moet ook weer niet té veel parkeervergunningen uitdelen, want er is schaarste aan parkeerplekken. We moeten op zoek naar een goede balans. In ieder geval niet betaald parkeren in alle woonwijken, de belangen van de bewoners moeten voorop staan." Volgens Paap zou de gemeente ook actiever op zoek moeten gaan naar locaties om parkeergarages te kunnen bouwen.

Aanpassen

Maaike Koper, fractievoorzitter van de PvdA, sluit zich aan bij Paap als het gaat om bewonersbelangen, maar deelt toch een heel andere mening. De partij is voorstander van betaald parkeren in alle wijken om meerdere redenen.

"In een aantal wijken waar nog geen beleid was, stonden de hele dag verblijfstoeristen op de gratis plekken. De verblijfstoerist weren uit de woonwijk is ons voornaamste punt. Dit gebeurt door in de woonwijk een hoog tarief in te voeren en een gratis vergunning voor bewoners. Mochten er problemen ontstaan in bepaalde straten, dan kunnen we dankzij het digitale systeem met één druk op de knop de parkeertarieven en of de parkeerduur aanpassen", aldus Koper.

Of een uurtarief van 3,50 euro voldoende zal zijn om toeristen uit de wijken te weren, zal moeten blijken maar Koper heeft vertrouwen in het onafhankelijke onderzoeksrapport van de Rekenkamer waar het nieuwe parkeerbeleid op gebaseerd is en waar de hele gemeenteraad unaniem voor heeft gekozen. "In andere badplaatsen zoals Noordwijk en Scheveningen werkt dit systeem ook al goed op deze manier. Als blijkt dat er problemen ontstaan, dan moeten we de tarieven of parkeertijden aanpassen." De PvdA is groot voorstander van een eenduidig parkeerbeleid in heel Zandvoort en wil na het zomerseizoen het nieuwe beleid evalueren.