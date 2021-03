Grote zorgen in Nieuw-Noord over zomerparkeerbeleid: "Zo wordt het chaos"

Het college van Zandvoort is bezig met het vormgeven van nieuw parkeerbeleid voor de lange termijn. Omdat er in diverse wijken al lange tijd, vooral in de zomer, parkeerproblemen zijn, moet er ingegrepen worden. De uitvoering van dat nieuwe beleid duurt nog even, dus daarom is er voor komende zomer een kortetermijnplan bedacht, om in ieder geval de parkeerdruk in bepaalde wijken te verminderen.

De zomerparkeerregeling is volgens de wethouder niet nodig in Nieuw-Noord, omdat uit een parkeertelling van 2019 blijkt dat de parkeerdruk in de wijk, ook op een drukke dag, maximaal 70 procent is. In het meest extreme geval, op drukke zomerse dagen en ervan uitgaande dat alle automobilisten vanuit de andere wijken straks naar Nieuw-Noord zouden komen, zou de parkeerdruk kunnen oplopen tot 105 procent. De wethouder acht dat niet aannemelijk dat dat gaat gebeuren. Het invoeren van de zomerparkeerregeling in Nieuw-Noord zou ook extra kosten met zich meebrengen. Mocht de Formule 1 in september doorgaan, dan wordt de wijk sowieso beschermd tegen parkeerders van 'buitenaf'.

Gemeente heeft ook een back-up

Als back-up heeft de gemeente een terrein op de hoek van de Linnaeusstraat met de Kamerlingh Onnesstraat. Daar zou eventueel nog ruimte zijn om te parkeren. Wijnand haalt zijn schouders op. "Dan moet je daar aan de eigenaar van het terrein gaan vragen of je er auto's mag parkeren." Hij kijkt even rond. "De wethouder heeft het er trouwens ook over om containers hier weg te halen. Het zou kunnen, maar dat is behoorlijk 'als dit' en 'als dat'. En stel dat de eigenaar van het terrein niet akkoord gaat. Tsja, dan heb je nog niets."

Vrije plekken

Er zijn nu overdag veel vrije parkeerplaatsen in de buurt. "Dat klopt", zegt Cor. "Nu is het niet zo druk, mensen zijn naar hun werk en komen vanavond pas thuis. Als je hier over een paar uur bent, zul je zien dat het al veel drukker is." Hij vraagt zich hardop af of er straks op een mooie zomerse dag nog voldoende plek is voor bewoners en ondernemers in de buurt. "Je ziet de bui al hangen. Ja, dit is een groot probleem."

GroenLinks doet onderzoek onder de inwoners van Nieuw-Noord of ze überhaupt bereid zijn om te betalen voor een tijdelijke parkeervergunning voor komende zomer. Dinsdag neemt de raad een besluit over de zomerparkeerregeling en of Nieuw-Noord daar wel of niet binnen gaat vallen. Ook zal dan besloten worden of de plannen voor de herinrichting van de Boulevard Paulus Loot door kunnen gaan, want ook daar zijn zorgen over de hoeveelheid parkeerplaatsen die over zullen blijven.