'Fris geluid' Jong Zandvoort verrast met overwinning: "Overtreft onze stoutste dromen"

Het winnen van de gemeenteraadsverkiezingen met maar liefst 17 procent van de stemmen, kunnen de leden van Jong Zandvoort nog amper bevatten. "Gisteren dacht ik wel dat de kans erin zat om te winnen", vertelt Jerry Kramer (39) de nummer één op de lijst. "Maar we zijn ook wel verrast!" Ook Kim Göransson (27), de nummer twee, is overrompeld. "Dit overtreft onze stoutste dromen. "

De appjes stromen binnen op de telefoons van Göransson en Kramer. Ook Marloes Paap (30), de nummer drie op de lijst, krijgt veel reacties. De jonge Zandvoorters worden alledrie gemeenteraadslid, want de partij heeft maar liefst drie zetels bemachtigd. "We moeten aan de bak", lacht Paap. "Maar we hebben er ook wel veel zin in."

Jong Zandvoort is een nieuwe partij in Zandvoort en deed dus voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Dat de partij gelijk als grootste uit de bus is gekomen, verrast veel mensen. Ook burgemeester David Moolenburgh is onder de indruk van deze prestatie. "Het is een fris geluid, ze hebben een aansprekend programma en aansprekende kandidaten. Alle partijen hebben hun best gedaan in de campagne, maar Jong Zandvoort heeft het heel goed gedaan."

Betaald parkeren

De speerpunten van Jong Zandvoort zijn onder andere betaalbare woningbouw en het genomen besluit van de huidige coalitie om betaald parkeren in woonwijken toe te staan, terug te draaien. "Ik denk dat dit punt een deel van de stemmers heeft getrokken", vertelt Göransson.

Het plan om betaald parkeren in woonwijken toe te staan vanaf 1 juli, valt bij veel Zandvoorters in verkeerde aarde. Uit de reportage van NH Nieuws vorige week, bleek dat veel inwoners vrezen voor rondrijdende dagjesmensen in woonwijken, waarmee de rust verstoort wordt.

Jong Zandvoort wil dit plan terugdraaien en per wijk bekijken wat er nodig is. "Ik denk wel dat veel mensen in Noord en uit de buurt achter de watertoren, daarom op ons gestemd hebben", zo vertelt Marloes Paap.

