Pikante transfer voor Danilo: hij verruilt Ajax voor Feyenoord

De 23-jarige Danilo verlaat Amsterdam transfervrij voor een avontuur in de Kuip. In 2017 maakte hij de overstap van het Braziliaanse Santos naar Ajax voor twee miljoen euro. Het lukte de spits niet door te breken en daarom werd hij vorig seizoen verhuurd aan FC Twente. Daar deed hij het goed met zeventien competitiedoelpunten, maar terug in Amsterdam wist hij niet te overtuigen.

Danilo kreeg zo nu en dan de kans van Erik ten Hag, maar scoorde in de eredivisie dit seizoen slechts tweemaal. Met de terugkeer van Brian Brobbey in de winterstop was het wel klaar met Danilo bij Ajax.

Effectief en dreigend

"Een behendige, snelle spits zoals Danilo is een welkome toevoeging aan onze selectie. Dat hij transfervrij de overstap kan maken naar Feyenoord is ook een prettig gegeven. We hebben er goede hoop op dat Danilo bij ons kan laten zien waar hij goed in is: effectief en dreigend zijn in de zestien en doelpunten maken", aldus technisch directeur van Feyenoord Frank Arnesen.

Vorig jaar maakte Steven Berghuis de overstap van Feyenoord naar Ajax. De aanvaller veroverde snel een basisplaats en werd vorige week landskampioen met de Amsterdammers.