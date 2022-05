Landskampioen Ajax zwaait coach Ten Hag uit met gelijkspel tegen Vitesse

In de Gelredome kregen de spelers van Ajax een erehaag voor de wedstrijd van de Vitesse-spelers. Afgelopen woensdag kroonden de Amsterdammers zich voor de 36e keer tot landskampioen na de winst op sc Heerenveen. Doordat het kampioenschap binnen was, had de vertrekkende Erik ten Hag plaats in de basis voor Jay Gorter, Youri Regeer en Devyne Rensch.

Een sterke openingsfase van Ajax werd na een kwartier spelen bekroond met een treffer van Bran Brobbey. Na een uitstekende steekpass van Dusan Tadic schoof de huurling van RB Leipzig zijn zevende treffer van het seizoen binnen.

Ajax liet de teugels vervolgens fieren waardoor Vitesse via Loïs Openda een aantal keren gevaarlijk kon worden. Debutant Jay Gorter stond echter zijn post en hield zijn doel schoon door een aantal keren goed in te grijpen en doordat het vizier bij de Arnhemmers niet op scherp stond.

Ineenstorting

Direct na rust was duidelijk dat Vitesse met een goed gevoel de play-offs in wilde gaan. De Arnhemmers drongen aan en kwamen na een messcherpe counter op gelijke hoogte. Loïs Openda kon een voorzet op maat eenvoudig binnenlopen. Tien minuten na rust was het opnieuw raak voor de Arnhemmers, want een geblokt schot belandde voor de voeten van Openda en in tweede instantie schoot de spits de 2-1 binnen.

Steven Berghuis was dichtbij een snel antwoord namens Ajax. Brian Brobbey legde de bal panklaar voor de aanvallende middenvelder die de bal vervolgens hard tegen de lat schoot. In de 86e minuut bracht Edson Álvarez de Amsterdammers op gelijke hoogte met een rake kopbal uit een corner. De grens van honderd doelpunten wordt net niet gehaald, want daarvoor komt de ploeg slechts twee treffers tekort. Álvarez had Ajax zelfs de overwinning kunnen bezorgen, maar zag zijn inzet in de absolute slotfase opnieuw tegen de lat gaan.

Opstelling Ajax: Gorter; Regeer (Van Gelderen/79), Rensch (Kudus/64), Blind, Tagliafico (Salah-Eddine/64); Álvarez, Taylor, Berghuis, Tadic; Haller (Klaassen/57), Brobbey (Daramy/79)