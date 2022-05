Ajax heeft opvolger Erik ten Hag binnen: Alfred Schreuder tekent tot 2024

Een dag na het kampioenschap heeft Ajax de komst van Alfred Schreuder wereldkundig gemaakt. De 49-jarige coach volgt Erik ten Hag op die naar Manchester United vertrekt. Schreuder tekent in Amsterdam een contract tot 2024.

"Hoofdtrainer worden bij Ajax is eervol en voor mij een geweldige kans, die ik met beide handen aangrijp", zegt Schreuder op de website van Ajax. "Ik vind het daarnaast ook erg leuk om terug te keren, want in de anderhalf jaar die ik bij Ajax werkte heb ik het enorm naar mijn zin gehad bij de club."