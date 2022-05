Jeanneke stopte met veel wijn drinken en ging op zoek naar vervangende roes

De minimaal drie wijntjes die ze vrijwel elke avond dronk, brachten haar in een roes. Jeanneke Scholtens besloot drie jaar geleden dat elke avond zoveel wijn drinken niet meer kon. En dus besloot ze op een splitsing in haar leven zich niet over te geven aan de wijn, maar op zoek te gaan naar een vervangende roes. Die zoektocht naar andere vormen van genot, doet ze als toekomstonderzoeker samen met haar team. Resultaat is een openhartig boek over roes. Verslaggever Sander Huisman sprak met Jeanneke hierover.

Er zijn verschillende soorten roes. Even de werkelijkheid vergeten. Ontspannen. Even helemaal opgaan in je eigen wereld. Of juist opgaan in een dansende menigte vol extase. Al dan niet met drank op. Jeanneke Scholtens merkt nadat ze is gestopt met wijn drinken, dat het niet de alcohol is waar ze naar verlangde, maar naar een vorm van roes. Niet dat de werkelijkheid haar niet beviel. Maar even ontspannen en in een waas tot rust komen, verleidde haar om elke avond een derde of vierde wijntje te nemen. Als een soort beloning van de dag. Als Jeanneke op een avond in haar eentje een hele fles wijn heeft gedronken, is het voor haar genoeg. De voordelen wegen niet op tegen de nadelen. Maar als ze gestopt is, ontdekt ze dat ze behoefte heeft aan een nieuwe vorm van roes. Hardlopen. Duiken. Maar ook zich onderdompelen in gesprekken rond haar eetkamertafel. Zich verliezen in een gesprek met vrienden. Artikel gaat verder onder de foto:

Jeanneke Scholtens vertelt over de behoefte aan roes - Sander Huisman / WEEFF

Eén van de conclusies is dat de stress, waar Jeanneke voor dacht te vluchten, voor een groot deel werd veroorzaakt door het dagelijks drinken. De zoektocht die ze sinds het stoppen heeft gedaan heeft ze, samen met haar team van toekomstonderzoekers, opgeschreven in haar boek Roes. Een enerverende zoektocht, met als één van de conclusies dat iedereen behoefte heeft aan roes. Roes naast de ratio en de alledaagse werkelijkheid. Alleen hoe de ratio de roes in balans houdt maakt dat we ons niet verliezen in die roes.