Aanschuifbuffet helpt tegen eenzaamheid: “Ik zit thuis altijd alleen”

Elke maand wordt er in De Schoof in Wervershoof een aanschuifbuffet georganiseerd. Een club van ongeveer tien vrijwilligers zorgt dat er een maaltijd klaarstaat voor eenieder die maar aan wil schuiven. Op dit moment zijn het vooral ouderen die aanschuiven. "Je merkt gewoon dat de mensen het echt nodig hebben", vertelt een vrijwilliger. Verslaggever Sander Huisman schoof aan en sprak met vrijwilligers en bezoekers.

Het aanschuifbuffet is ooit ontstaan uit een initiatief van de gemeente Medemblik in verschillende buurtcentra, maar doorgezet door een enthousiaste groep vrijwilligers. Na elk diner bespreekt de groep wat er op het menu zal staan de volgende keer. Veelal maaltijden die de mensen zelf thuis niet maken: wat Mexicaans, Indonesisch of rijkgevulde salades.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

