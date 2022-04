Hoornse Isabella (14) met dove Oranje Leeuwinnen naar het EK: "We gaan voor de winst"

Spelen in een voetbalteam voor doven en slechthorenden, hoe gaat dat? Deze week speelde in De Kreek in Zwaag het Oranje Vrouwen Zaalvoetbal voor doven slechthorenden een oefenwedstrijd in voorbereiding op het EK in Italië. Verslaggever Sander Huisman sprak daar met Isabella die slechthorend is en op jonge leeftijd al op hoog niveau voetbalt. Ook ontmoet hij de bondscoach van de dames: Wietse Sijm uit Hem. die

Het team speelde tegen RTC '72 uit Hoorn. Het was een opsteker in de aanloop naar het EK in oktober, want de dames wonnen met 1-4. Hoewel het een thuiswedstrijd was voor RTC ’72 uit Hoorn, hoefden ook bondscoach Wietse Sijm uit Hem en slechthorende speelster Isabella Tillemans uit Hoorn niet ver te reizen voor deze wedstrijd. In drie blokken van 20 minuten werd de zaalvoetbalwedstrijd gespeeld afgelopen dinsdag. Hoewel de Oranje dames in het eerste blok al iets meer balbezit hadden, toonden ze zich in de laatste twee blokken pas echt de sterkere. RTC ’72 speelden met hun horende damesteam de oefenwedstrijd. In de aanloop naar het EK was dit een mooie winst voor het team van Wietse Sijm uit Hem. Ooit speelde Wietse zelf bij het nationale doven zaalvoetbalteam voor mannen. Na een blessure klom hij op van assistent-coach naar bondscoach bij de dames. Net als veel dames speelt hij normaal gesproken bij een horend elftal. In het geval van Wietse is dat SV De Valken uit Hem. Na zijn blessure heeft hij niet meer het niveau gehaald om in de hogere klasse te spelen. Artikel gaat verder onder de foto:

De Oranje Leeuwinnen samen met RTC '72 uit Hoorn. - Sander Huisman / WEEFF

De Hoornse Isabella Tillemans speelt nu ruim een jaar bij de Oranje Leeuwinnen. En dat terwijl ze nu pas 14 jaar oud is. Haar teamgenoten zijn tussen de 18 en 30 jaar. Maar Isabella speelt op hetzelfde niveau mee als de andere dames. Normaal gesproken speelt ze zowel bij Always Forward als bij Hovocubo in Hoorn. Samen met haar inzet in het nationale team en haar spel bij Martinistad uit Groningen, staat ze zo’n vier tot vijf dagen per week te voetballen. Tijdens het WK in Zwitserland drie jaar geleden werden de dames vierde. Nu zitten ze in een zware poule met Europees Kampioen Polen en Engeland. De fysiek sterke ploegen zullen een flinke kluif worden voor de dames, maar het doel is om in de top drie te belanden in oktober bij het EK in Italië. Bekijk hier alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland