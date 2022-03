Belofte maakt schuld: stenen joodse begraafplaats na 54 jaar op de juiste plek

Deze week werden ze onthuld: drie stenen die afkomstig waren van de joodse begraafplaats aan de Westersingel in Hoorn. Ze staan nu bij de 229 grafstenen die eind jaren ’60 verplaatst werden naar de Berkhouterweg. De joodse begraafplaats moest wijken voor de toegangsweg tot de Grote Waal. Deze week werden de stenen onthuld in bijzijn van een hoge afvaardiging van zowel de gemeente Hoorn als de joodse gemeenschap. Verslaggever Sander Huisman was erbij en sprak met initiatiefneemster Rita Lodde en wethouder Simon Broersma.

Beloften die uitkomen: de stenen die afkomstig waren van het lijkwassingshuisje, dat op de joodse begraafplaats stond, zouden een mooie plek krijgen. De heer Heiman Maurits Polak uit Hoorn schreef eind jaren ’60 een brief aan de gemeente met dat verzoek. Omdat het niet gebruikelijk is om joodse graven op te graven of te verplaatsen, en de gemeente blij was dat ze daardoor toch de benodigde weg naar de Grote Waal konden aanleggen, heeft men plechtig beloofd de stenen een goede plek te geven. In de tuin Tot er een mooie plek werd gevonden voor de stenen, lagen ze in de tuin van het Westfries Museum in Hoorn. Dat wil zeggen: er lagen er twee in de tuin. Toevallig werd er een derde teruggevonden in de zomer van 2020 in de achtertuin van een voormalig waterschapsgebouw. Maar de museumtuin was niet de definitieve plaats die toen beloofd was. Dus werd op initiatief van Rita Lodde het proces in gang gezet om de stenen te plaatsen bij de grafstenen op de begraafplaats aan de Berkhouterweg. Artikel gaat verder onder de foto:

De voormalige joodse begraafplaats en nazaten van de heer Polak - Sander Huisman / WEEFF

Deze week werden de stenen eindelijk onthuld. Door de dochter, kleindochter en achterkleindochter van de heer Polak, in aanwezigheid van opperrabbijn Jacobs en rabbijn Spiero. Ook namens de gemeente was er een delegatie aanwezig. Naast burgemeester Jan Nieuwenburg waren er twee wethouders: Simon Broersma van Stadsbeheer en Samir Bashara van Kunst en Cultuur. Een zware delegatie om na 54 jaar de belofte in te lossen. Bekijk hier alle afleveringen van de serie 'Sander Op Pad in West-Friesland'.